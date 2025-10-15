Στη μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα των σούπερ μάρκετ αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο TikTok.

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναφέρει:

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Γι’αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε.

Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής. Αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης.

Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού».

@kyriakosmitsotakis_ Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα super market. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

