Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή», σημειώνοντας ότι υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τις πολιτικές του θέσεις επί δεκαετίες.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», κατέληξε.

Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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