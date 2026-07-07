Ρωσία: Άμαχος νεκρός σε επίθεση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ κατά τη διάρκεια «επανειλημμένων πληγμάτων» της Ουκρανίας με πυραύλους, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της, ο Αλεξάντρ Σουβάεφ.

«Διεξήχθησαν επανειλημμένα πυραυλικά πλήγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εναντίον της Μπιέλγκοροντ», ανέφερε ο κ. Σουβάεφ μέσω Telegram. «Στο χωριό Μπελόφσκογε, στην περιοχή της Μπιέλγκοροντ, άμαχος δυστυχώς σκοτώθηκε στο πρώτο πυραυλικό πλήγμα», πρόσθεσε.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε «υποδομή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις κάπου 27 drones της Ουκρανίας που κατευθύνονταν στη πρωτεύουσα της Ρωσίας από τις 02:40 ως τις 05:08 με αλλεπάλληλες ενημερώσεις του μέσω Telegram.

Τα ουκρανικά πλήγματα ανακοινώθηκαν την επομένη εξαιρετικά εντατικών βομβαρδισμών της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 28 νεκρούς, 26 εκ των οποίων στην πρωτεύουσα Κίεβο και την περιφέρειά της, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιδρομές της στη Ρωσία, κάποιες σε μεγάλο βάθος, στοχοποιώντας κυρίως ενεργειακές υποδομές.

Πηγή: skai.gr

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