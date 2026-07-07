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Πάνω από 430 drones της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας

Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης

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Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, την ημέρα που ξεκινά η σύνοδος του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού στην Άγκυρα, με προσκεκλημένο ιδίως τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από το βράδυ ως τις 06:00 το πρωί, πάνω από 430 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν στη Μόσχα», συνόψισε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία επιθέσεις Drones
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