Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, την ημέρα που ξεκινά η σύνοδος του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού στην Άγκυρα, με προσκεκλημένο ιδίως τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από το βράδυ ως τις 06:00 το πρωί, πάνω από 430 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν στη Μόσχα», συνόψισε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.