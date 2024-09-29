Μητσοτάκης για Ερντογάν: Δεν βάζουμε «στο ζύγι» ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων

Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, προχώρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την καθιερωμένη πλέον κυριακάτικη ανάρτησή του στο facebook.

Για το ταξίδι του στις ΗΠΑ και τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «Το γεγονός ότι συζητάμε δεν σημαίνει και ότι συμφωνούμε σε όλα»

«Η Ελλάδα δεν μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτησης περί αναγνώρισης ψευδοκράτους ούτε προφανώς βάζουμε «στο ζύγι» ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων» προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης και τονίζει ότι υπήρξε συμφωνία «για στενότερη συνεργασία στο μεταναστευτικό και για νέα συνάντηση του ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στις αρχές του 2025».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα σε όλες και όλους! Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκα για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα, ξεκινώντας από την αδιάλειπτη αγάπη της ομογένειας για την πατρίδα. Μιλώντας μαζί τους, μου εξέφρασαν τη χαρά τους που μπόρεσαν -πρώτη φορά- να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, έστω και στις Ευρωεκλογές. Θέλουν και θέλουμε να έχουν αυτή τη δυνατότητα και στην εθνική κάλπη. Είμαι βέβαιος, όπως τους είπα, ότι μετά την επιτυχή οργάνωση της διαδικασίας, κανένα κόμμα δεν θα αρνηθεί -γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι στο Κοινοβούλιο- να παραχωρήσει το δικαίωμα σε όσους ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την Πρεσβεία ή το Προξενείο ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Κρατώ το μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, εταιριών, οργανισμών και τραπεζών για την Ελλάδα, μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Τους κάλεσα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε μια χώρα σαν τη δική μας με πολιτική σταθερότητα, με ευρύ μεταρρυθμιστικό σχέδιο, δυναμική ανάπτυξη με δημοσιονομική υπευθυνότητα και ταχεία απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξαιτίας και όλων αυτών των χαρακτηριστικών, είδαμε το αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το ελληνικό 5ετές ομόλογο να διαπραγματεύεται στις αγορές με χαμηλότερο επιτόκιο από το αντίστοιχο της Γαλλίας- 2,44% το ελληνικό, 2,50% το γαλλικό, ενώ έχουμε μειώσει θεαματικά τη διαφορά απόδοσης με το γερμανικό 10ετές.

Θεωρώ επίσης σημαντική τη συμπερίληψη δύο ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος -της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας του πολιτισμού ως αναπόσπαστων στοιχείων της βιώσιμης ανάπτυξης- στο Σύμφωνο για το Μέλλον που ενέκρινε η Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, και ως μέλος πλέον του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια.

Και κλείνω το κεφάλαιο ΗΠΑ με τη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο Ερντογάν, την 6η μέσα σε ένα χρόνο. Ξαναλέω, το γεγονός ότι συζητάμε δεν σημαίνει και ότι συμφωνούμε σε όλα. Η Ελλάδα δεν μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτησης περί αναγνώρισης ψευδοκράτους ούτε προφανώς βάζουμε «στο ζύγι» ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συμφωνήσαμε για στενότερη συνεργασία στο μεταναστευτικό και για νέα συνάντηση του ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στις αρχές του 2025.

Μπορεί να βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω νέα να σας πω από το κυβερνητικό έργο, καθώς η κυβερνητική δραστηριότητα δεν σταματά στιγμή! Επιλύουμε ένα σημαντικό ζήτημα κοινωνικού χαρακτήρα. Όσοι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας, θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν τη σύνταξή τους χωρίς να διακόπτουν την εργασία τους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Παύει δηλαδή το δίλημμα «δουλειά ή στήριξη από το κράτος». Η σχετική διάταξη ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον προσωπικό γιατρό για κάθε πολίτη, τις δωρεάν επισκέψεις σε παιδίατρο και τα ισχυρά οικονομικά κίνητρα για νέους γιατρούς.

Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι στο επίκεντρο του μεταρρυθμιστικού μας έργου. Με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση αυτήν την εβδομάδα αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν Προσωπικοί Ιατροί, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη για δωρεάν εγγραφή σε ιατρό στην περιοχή που ζει και κατοικεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Ιατρός είναι μία δωρεάν παροχή προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι αποκτούν προσωπικό σύμβουλο υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας και είναι υπεύθυνος για την πρόληψη, την εξέταση, την ενημέρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και την παραπομπή για εξετάσεις σε ειδικούς γιατρούς.

Ακριβώς επειδή πιστεύουμε στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, για πρώτη φορά δίνεται οικονομικό κίνητρο 40.000 ευρώ άπαξ σε επίπεδο μεικτών απολαβών στους νέους ιατρούς, για να επιλέξουν κατά το έτος 2025 να εκπαιδευτούν στις ειδικότητες είτε της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής είτε της Εσωτερικής Παθολογίας. Παράλληλα, εστιάζοντας πάντα στην προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία, θεσμοθετούμε τον Προσωπικό Παιδίατρο. Σε πρώτη φάση, περίπου 530.000 παιδιά θα έχουν για πρώτη φορά δωρεάν πρόσβαση. Το νομοσχέδιο συμπληρώνεται με την ίδρυση 7 Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας, ένα σε κάθε Ιατρική Σχολή/Τμήμα της χώρας στα οποία θα υπηρετούν μέλη ΔΕΠ. Σε αυτά, θα λειτουργούν Σταθμοί Τηλεϊατρικής ενώ στο πλαίσιο του Δικτύου Τηλεϊατρικής θα υπάρχουν 3.500 σημεία κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλη τη χώρα. Έτσι, σε όποιο σημείο της χώρας και αν διαμένουν, οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν φροντίδα κατ’ οίκον με 24ωρη αδιάλειπτη ιατρική παρακολούθηση.

Συνεχίζω τώρα με ένα άλλο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών για τη βελτίωση της λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών. Με αυτό, οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς τους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα σε έως 60 δόσεις ή μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού, ενώ οι πιο ευάλωτοι θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις έως και 95%. Επιπλέον, η τοπική αυτοδιοίκηση θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ το 2024 για να καλύψει τις λειτουργικές τις δαπάνες και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, ενώ θυμίζω ότι από το 2025, η χρηματοδότηση των Δήμων και Περιφερειών αυξάνεται κατά 53 εκ. ευρώ ετησίως.

Άλλα δυο σημαντικά θέματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο: οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, με την ενσωμάτωση της σχετικής Σύμβασης του Tromsꬿ του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάτι που σημαίνει περισσότερη διαφάνεια στη δράση της διοίκησης. Και τέλος, αυξάνονται τα πρόστιμα για την αυθαίρετη χρήση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Οι πεζοί και ειδικά τα άτομα με αναπηρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να δυσκολεύονται στις μετακινήσεις τους.

Προχωράω σε ένα καλό νέο, καθώς οριστικοποιήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης, ένα έργο ύψους 2 δισ. ευρώ, στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο θα συνδέσει την Κύπρο με το ηλεκτρικό σύστημα της Ευρώπης, διασφαλίζοντας την ενεργειακή της ασφάλεια αλλά και φθηνότερο κόστος ρεύματος, αλλά παράλληλα, θα προωθήσει και τον στόχο της Ελλάδας να καταστεί διάδρομος μεταφοράς καθαρής ενέργειας. Η αύξηση των διασυνδέσεων των δικτύων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προώθηση της πράσινης μετάβασης. Οι διαπραγματεύσεις ήταν χρονοβόρες και επίπονες, αναμενόμενο για τόσο μεγάλες και σύνθετες επενδύσεις, αλλά μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τα ακανθώδη ζητήματα ώστε να δρομολογηθεί το περίφημο Καλώδιο, στην υλοποίηση του οποίου εμπλέκεται και η Γαλλία.

Μένω στα ενεργειακά για να σας πω ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση του έργου για το «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης» με 202 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Η έναρξη λειτουργίας του Τερματικού Σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης αναμένεται την 1η Οκτωβρίου. Η απόφαση της Επιτροπής συνιστά αναγνώριση της σημασίας του έργου που θα ενδυναμώσει τον ρόλο και τις προοπτικές της Ελλάδας ως κόμβου στη μεταφορά ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως πηγής για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο.

Η δίκαιη Ελλάδα που -σωστά- απαιτούν οι πολίτες σημαίνει και ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου! Δόθηκε άπλετος χρόνος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί να παραλάβει και να μοιράσει στα μέλη της την ειδική σήμανση που ενημερώνει τους πελάτες ότι είναι υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών και μέσω POS. Η άρνηση πρακτικά σημαίνει παραβίαση των διατάξεων του νόμου. Θα πρέπει μέσα στις επόμενες 5 εβδομάδες οι επαγγελματίες ταξί να έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση τους, να παραλάβουν -χωρίς κόστος για τους ίδιους- την ειδική σήμανση και να την επικολλήσουν σε εμφανές σημείο του οχήματος, όπως ισχύει σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης! Δεν μπορεί να θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη α λα καρτ. Όσοι δεν συμμορφωθούν εντός αυτού του χρόνου θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Η υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Προ ημερών υπογράφηκε η σύμβαση για 414 νέα πυροσβεστικά οχήματα που καλύπτουν όλων των ειδών τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα 160 θα έχουν παραληφθεί πριν από την έναρξη της επομένης αντιπυρικής περίοδο και μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο θα έχουν φτάσει τα 235. Θα γίνει βεβαίως ο επίσημος απολογισμός της φετινής χρονιάς, αλλά μπορούμε από τώρα να επισημάνουμε ότι στις πιο δύσκολες πυρο-μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 40 χρόνων, αντεπεξήλθαμε σε 4.500 πυρκαγιές και κάηκαν 24% λιγότερα στρέμματα από τον μέσο όρο της 20ετίας.

Συνεπείς στη δέσμευσή μας για λιγότερους φόρους, αυτήν την εβδομάδα διορθώσαμε με δική μου παρέμβαση και μια αστοχία που εύλογα προκάλεσε αντιδράσεις. Καταργήσαμε τον φόρο για σκάφη μήκους έως επτά μέτρων, δεδομένου ότι τα σκάφη αυτά στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούν σκοπούς αναψυχής, ούτε συνδέονται με πολυτελή διαβίωση ώστε να φορολογούνται. Αντιθέτως, αξιοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας. Οι ωφελούμενοι της ρύθμισης υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Πρόκειται για ρύθμιση που έχει αναδρομικό χαρακτήρα και όσοι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών έχουν ήδη καταβάλει, τον φόρο θα τους επιστραφεί.

Κλείνω με την τιμητική για την Ελλάδα πρόσκληση στην πρόσφατη Σύνοδο των G7 των Υπουργών Πολιτισμού, στη Νάπολη. Είναι η πρώτη φορά που κλήθηκε η χώρα μας να συμμετάσχει σε αυτήν τη Σύνοδο και μάλιστα μαζί με δύο οικονομικές υπερδυνάμεις, τη Βραζιλία και την Ινδία! Μπορεί να είναι γνωστό, αλλά έχει σημασία όταν αναγνωρίζεται σε τέτοιο επίπεδο αυτό που είπε ο οικοδεσπότης της Συνόδου, ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, ότι στην Ελλάδα στηρίζεται όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το οικοδόμημα του δυτικού πολιτισμού.

Ελπίζω να βρήκατε σε αυτήν την ανασκόπηση κάτι που να σας ενδιαφέρει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή!»



Πηγή: skai.gr

