Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής οδού για 25 χρόνια, έναντι ανταλλάγματος 3.270.000.000 ευρώ, ποσό που είναι το υψηλότερο στην ιστορία του ΤΑΙΠΕΔ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις υπέρ των οδηγών - χρηστών της Αττικής οδού, για τη διασφάλιση της συντήρησης και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση το οικονομικό αντάλλαγμα ύψους 3,27 δισ. ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του δημοσίου χρέους, το οποίο μόνο από αυτή τη συναλλαγή περιορίζεται σχεδόν κατά 1,5 μονάδα του ΑΕΠ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού είναι η μεγαλύτερη από τις 9 συνολικά αποκρατικοποιήσεις που ολοκλήρωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον τελευταίο χρόνο. Αποκρατικοποιήσεις που δίνουν ώθηση στην οικονομία, τις επενδύσεις, την απασχόληση. Η Αττική Οδός είναι ένα έργο κρίσιμο για την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας. Η σύμβαση που κατατίθεται στη Βουλή διασφαλίζει την περαιτέρω αναβάθμιση του αυτοκινητοδρόμου και την σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους. Είναι μια θετική εξέλιξη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, το Δημόσιο και την εθνική οικονομία».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Με τη νέα σύμβαση πραγματοποιείται ομαλά η μετάβαση στο νέο καθεστώς παραχώρησης και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται ότι και στην Ελλάδα, η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορεί να είναι διαφανής και επωφελής και για τα δύο μέρη. Δύναται, δηλαδή, να καλύπτει το δημόσιο συμφέρον, μέσω της άμεσης χρηματοδότησης, της λειτουργίας και της συντήρησης, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του οδικού άξονα. Μια σύμπραξη, με την οποία η χώρα μεγεθύνεται οικονομικά, αναπτύσσεται βιώσιμα και ισχυροποιείται ολόπλευρα».

Η σύμβαση προβλέπει ότι ο Παραχωρησιούχος (ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.), θα αναλάβει για 25 έτη τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού. Πέραν του εφάπαξ οικονομικού ανταλλάγματος, ύψους 3,27 δισ. ευρώ, θα αποδίδει ετησίως στο ΤΑΙΠΕΔ ποσοστό 7,5% επί των πάσης φύσεως εσόδων από την εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου, ενώ κατά τη διάρκεια της παραχώρησης θα υλοποιήσει επενδύσεις και δαπάνες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ύψους 380 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση προβλέπει, επίσης, μείωση των διοδίων από 2,8 σε 2,5 ευρώ από τις 6 Οκτωβρίου, την ημέρα που θα γίνει η παράδοση του αυτοκινητοδρόμου από το Ελληνικό Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο. Η μείωση αφορά τις εξής κατηγορίες οχημάτων: επιβατικά (Ι.Χ.), ελαφρά εμπορικά οχήματα και αυτοκίνητα με τροχόσπιτα.

Περιλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις για τη διασφάλιση της επαρκούς συντήρησης, της εύρυθμης λειτουργίας του οδικού άξονα και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Ο Παραχωρησιούχος θα αξιολογείται κάθε δύο έτη αλλά και μεμονωμένα επί των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs). Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης των στόχων προβλέπεται η επιβολή χρηματικών ποινών και άλλες κυρώσεις ανάλογα με την υστέρηση στην προβλεπόμενη επίδοση.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου την ερχόμενη Δευτέρα.

