Στον διεθνή διαγωνισμό μαθητικής ρομποτικής «First Global Challenge», παρέστη το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων από 193 χώρες.

Στο χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης, επισήμανε:

«Καλώς ήρθατε. Dean, σε ευχαριστώ πολύ που διοργάνωσες αυτό τον εντυπωσιακό διαγωνισμό. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην Αθήνα, στον Πειραιά.

Είναι πολύ μεγάλη τιμή που σας φιλοξενούμε εδώ. Υπάρχει τόση θετική ενέργεια σε αυτό το στάδιο. Εκπροσωπούνται εδώ 193 χώρες - ένα ξεχωριστό χειροκρότημα στον καθένα από εσάς.

Μόλις επέστρεψα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και καθώς έμπαινα στο στάδιο σκέφτηκα: πόσο διαφορετική νοοτροπία, η γενιά μας αγωνίζεται απέναντι σε όλα τα προβλήματα αλλά εσείς μας στέλνετε ένα μήνυμα για το πώς να συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα του αύριο.

Συγχαρητήρια για την παρουσία σας εδώ. Και πάλι, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το να χτίσετε το καλύτερο ρομπότ ή να κερδίσετε τον διαγωνισμό, αυτό έχει να κάνει με το να γνωρίσετε άλλους ανθρώπους, να χτίσετε φιλίες και να κατανοήσετε την αξία της συνεργασίας και του σεβασμού.

Η Ελλάδα ήταν ο τόπος που γεννήθηκε όχι μόνο η δημοκρατία, αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και μεγάλο μέρος της επιστήμης που σχετίζεται με την κατασκευή αυτών των ρομπότ επινοήθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα. Σκεφτείτε μόνο τους σημαντικούς αρχαίους φιλοσόφους και μαθηματικούς που στοχάστηκαν πρώτοι πάνω σε αυτά τα περίπλοκα προβλήματα.

Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στη γενιά σας. Τα δικά σας μυαλά θα μας βοηθήσουν να λύσουμε τα σύνθετα προβλήματα του αύριο.

Επομένως, εύχομαι να περάσετε καλά, να χαρείτε αυτό τον διαγωνισμό, να χαρείτε την Αθήνα, να κάνετε καλές φιλίες και είμαι σίγουρος ότι η παρουσία σας εδώ στην Αθήνα, αυτές οι αναμνήσεις θα σας συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας.

Όποτε, και πάλι καλώς ήρθατε και σας εύχομαι κάθε καλό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον διαγωνισμό «First Global Challenge» από τον ιδρυτή του Dean Kamen, να συνομιλήσει με μαθητές που διαγωνίζονται και να δει τα ρομπότ που έχουν κατασκευάσει.

«Τα σετ της ρομποτικής στα σχολεία πιάνουν τόπο και με το παραπάνω. Χαίρομαι που έχουμε τόσο δυνατή εκπροσώπηση», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο περίπτερο της ελληνικής ομάδας, που απαρτίζεται από 100 μαθητές και μαθήτριες απ’ όλη τη χώρα και έχει διακριθεί στις προηγούμενες διοργανώσεις.

«Κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, τη δύναμη του άλλου για να μπορέσουμε όλοι μαζί να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε από την ελληνική ομάδα ο εκπαιδευτικός Κώστας Βασιλείου, Πρόεδρος της Eduact.

«Αυτό κι αν είναι μάθημα από τη σημερινή ημέρα. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε στον ΟΗΕ: σε μια εποχή μεγάλων διχασμών, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε κάποιες μεγάλες προκλήσεις, όπως την κλιματική αλλαγή, τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας ως χώρες, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Οπότε εσείς μας δείχνετε τον δρόμο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο διαγωνισμός «First Global Challenge» είναι διεθνής διαγωνισμός ρομποτικής Ολυμπιακού τύπου, στον οποίο οι ομάδες των μαθητών που συμμετέχουν καλούνται να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα αγωνιστικό ρομπότ, καθώς επίσης και να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία τα οποία σχετίζονται με τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Ο φετινός διαγωνισμός έχει θέμα τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.