«Σε μια πρωτοφανή συκοφαντική επίθεση κατά του βουλευτή μας Κώστα Μπάρκα προέβη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η έκρηξη του βουλευτή Καβάλας μόνο σαν πολιτική σπέκουλα μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς ο κ. Λαζαρίδης κατάφερε να "εκτροχιάσει" πλήρως τη συζήτηση λασπολογώντας και κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για το σύνθημα "ΝΔ- παιδεραστές" της τετραετίας 2019-2023. Μάταια ο κ. Μπάρκας προσπάθησε να επαναφέρει στην πολιτική ευπρέπεια το στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού ζητώντας του να ανακαλέσει. Ο κ. Λαζαρίδης παρέμεινε αμετανόητος και συνέχισε να χυδαιολογεί», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό θα θέλαμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον πρωθυπουργό: "κ. Μητσοτάκη είναι έκδηλος ο πανικός στον οποίο βρίσκεστε σαν κυβέρνηση μπροστά στην αναπόφευκτη αποκαθήλωση σας. Επιθέσεις τέτοιου είδους το κάνουν ακόμα πιο εμφανές. Προσπαθήστε τουλάχιστον να κρατήσετε μια πολιτική αξιοπρέπεια. Όση σας έχει απομείνεΙ"», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

