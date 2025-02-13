Λαζαρίδης: «Ιδού οι χυδαιότητες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας»

«Το ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καλές σχέσεις με την αλήθεια είναι γνωστό τοις πάσι. Αλλά το να κάνουν το ‘άσπρο μαύρο' και να θέλουν να διαβάλλουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, ενώ έχουν ‘λερωμένη τη φωλιά τους', πάει πολύ», δήλωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ πρόσθεσε τα εξής:

«Εν προκειμένω, με ανακοινώσεις τους, τα δύο κόμματα μου επιτίθενται επειδή, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής μου, απλά είπα την αλήθεια: Ότι το ΠΑΣΟΚ και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία 2019-2023 κατηγορούσαν την Νέα Δημοκρατία ακόμη και ως ‘παιδεραστές'.

Επειδή μάλλον υπάρχει επιλεκτική μνήμη, θυμίζω ενδεικτικά:

- Γεωργία Γεννιά, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 9 Οκτωβρίου 2022, έκανε ανάρτηση με το χυδαίο Hushtag ‘'#παιδεραστές #άριστοι #νδ. Η κυρία Γεννιά εμφανίζεται τον Οκτώβριο του 2023 αγκαλιά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στην εκδήλωση που οργάνωσε με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς τιμήν του κ. Ανδρουλάκη (επισυνάπτεται σχετικό link με φωτογραφίες).

- Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Στις 12 Οκτωβρίου 2022 αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του στο TikTok το Hushtag ‘'#νδ_παιδεραστές''.

- Μάριος Κάτσης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Στις 4 Απριλίου 2023, με ανάρτησή του, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας, ανάμεσα στα άλλα, ότι ‘'ξεπλένουν σεξισμό οι φίλοι παιδοβιαστών''.

- Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Στις 13 Οκτωβρίου 2022, σε τηλεοπτική του συνέντευξη και συνομιλώντας με Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε: ‘'Όταν βρίσκουμε πολλούς παιδεραστές σε ένα κόμμα, μάλλον έχει πρόβλημα η ηθική αυτού του κόμματος''.

Αν νομίζουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι θα συνεχίσουν να μας κατηγορούν ακόμη και ως ‘'δολοφόνους'', εκμεταλλευόμενοι μια ανείπωτη εθνική τραγωδία και εμείς απλώς θα τους κοιτάμε, κάνουν μεγάλο λάθος.

Είμαστε εδώ για να τους θυμίζουμε τα αίσχη και τις χυδαιότητές τους απέναντι στην μεγάλη φιλελεύθερη, δημοκρατική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Καταλαβαίνω, όμως, ότι η αλήθεια πονάει, όσο και να μην αρέσει σε κάποιους.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στην δηλητηριώδη τοξικότητα του πολιτικού βίου.

Δεν θα τους ακολουθήσουμε!»

Πηγή: skai.gr

