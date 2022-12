Η πρώτη προσωπική Χριστουγεννιάτικη κάρτα του Κάρολου και της Καμίλα ως βασιλικό ζεύγος

Μπορεί στη Βρετανία να γίνεται χαμός με τις απεργίες στο εθνικό σύστημα υγείας NHS, μπορεί οι βρετανοί να έχουν οικονομικά προβλήματα και το ντοκιμαντέρ του Χάρυ και της Μέγκαν να μονοπωλεί τις συζητήσεις, όμως οι παραδόσεις πρέπει να τηρούνται.

Ο Κάρολος και η Καμίλα έφτιαξαν την πρώτη τους χριστουγεννιάτικη κάρτα ως βασιλικό ζεύγος, η οποία θα σταλεί στους συγγενείς και σε στενούς φίλους με την ευχή: «Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος».

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα την κάρτα, που στην πραγματικότητα είναι μια φωτογραφία του Βασιλιά και της βασιλικής συζύγου. Η φωτογραφία του ζευγαριού τραβήχτηκε από τον Sam Hussein στους Αγώνες Braemar στις 3 Σεπτεμβρίου – λίγες μόνο μέρες πριν ο Κάρολος γίνει βασιλιάς.



🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.



📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf