Έφυγε η τελευταία δικλίδα ασφαλείας; Ο Μασκ διέλυσε αιφνιδίως το Συμβούλιο Ασφάλειας του Twitter

Έφυγε η τελευταία δικλίδα ασφαλείας κατά της παραπληροφόρησης στο Twitter; Ο Ίλον Μασκ διέλυσε αιφνιδίως τη Δευτέρα το Συμβούλιο Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας της πλατφόρμας, μια ομάδα εθελοντών ειδικών που πρόσφεραν στην εταιρεία συμβουλές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο Ίλον Μασκ διέλυσε το συμβούλιο, με email που αποκάλυψε το αμερικανικό δίκτυο NBC News.



«Καθώς το Twitter περνά σε μια νέα φάση, επανεξετάζουμε τον καλύτερο τρόπο για να προσφέρουμε εξωτερικές συμβουλές στην ανάπτυξη προϊόντων και πολιτικών μας», ανέφερε η εταιρεία στο email. «Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, αποφασίσαμε ότι το Συμβούλιο Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας δεν είναι η καλύτερη δομή για να γίνει αυτό» προστίθεται.



Ο Άλεξ Χολμς, ο οποίος ήταν μέλος του συμβουλίου, έγραψε στο Twitter του email προηγήθηκε η ακύρωση μιας συνάντησης με το συμβούλιο.



«Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε αυτό και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα μέλη είναι ατυχής και απαράδεκτος», δήλωσε ο Χολμς, ο οποίος είναι και μέλος του συμβουλίου του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής ομάδας The Diana Award.

Ο Χολμς κατήγγειλε μάλιστα ότι «την περασμένη εβδομάδα η ασφάλεια και ευημερία πολλών μελών του συμβουλίου επηρεάστηκαν από τις ενέργειες του προσωπικού του Twitter».

Many of us have been in this space for a number of years, each with different expertise, but all with a passion to see healthy and diverse conversations and safety exist on platforms.



The way this has unfolded and way members have been treated is unfortunate and unacceptable.