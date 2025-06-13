Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, οι παράμετροι ασφαλείας και οι ενδεχόμενες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα.

Υπενθυμίζεται ότι με τρόμο παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν τα ξημερώματα, εγείρει φόβους για γενίκευση του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

