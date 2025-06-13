Την 8η, κατά σειρά, συνάντησή τους, πραγματοποίησαν, σήμερα, στην Άγκυρα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, πρέσβης Mehmet Kemal Bozay.

Οι δύο υφυπουργοί συζήτησαν θέματα προώθησης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, τα οποία περιλαμβάνονται στις θεματικές της «Θετικής Ατζέντας» και αφορούν τα πεδία της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, των μεταφορών, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας, ενόψει της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή δέσμευσή τους να διερευνήσουν περαιτέρω, τους τομείς που μπορεί να υπάρξει διμερής αλλά και διεθνής εμπορική και οικονομική συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.