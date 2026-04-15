Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

«Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα», όπως ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

