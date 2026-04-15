Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό ταμείο ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις ασιατικές χώρες να εξασφαλίσουν ενεργειακούς πόρους, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση πετρελαίου, σημειώνει το Reuters.

Η στήριξη, που αποσκοπεί στην αποτροπή δευτερογενών επιπτώσεων στις ίδιες τις εφοδιαστικές αλυσίδες της Ιαπωνίας, θα διοχετευθεί κυρίως μέσω κρατικά υποστηριζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC) και η Ιαπωνική Ασφάλιση Εξαγωγών και Επενδύσεων (NEXI).

Ανακοινώνοντας το σχέδιο, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η στήριξη θα ισοδυναμεί με έως και 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ή περίπου τις εισαγωγές αργού πετρελαίου ενός έτους από την Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Μίλησε μετά από μια συνάντηση της Κοινότητας Μηδενικών Εκπομπών της Ασίας (AZEC), μιας πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Ιαπωνίας που στοχεύει στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης στην Ασία.

Σε σύγκριση με την Ιαπωνία, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας διαθέτουν μικρότερα αποθέματα πετρελαίου, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και πιο περιορισμένες οι προμήθειες αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, όπως η νάφθα –μια βασική πρώτη ύλη για τα πλαστικά. Η διακοπή της παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ασία έχει πυροδοτήσει ανησυχίες μεταξύ των ιαπωνικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στην Ασία για κρίσιμες προμήθειες, όπως δοχεία, σωλήνες και γάντια.

Πηγή: skai.gr

