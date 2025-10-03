Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Henna Virkkunen, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα του χαρτοφυλακίου της κας Virkkunen, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ευρωπαϊκά AI Factories, την κυβερνοασφάλεια, τους τρόπους αντίδρασης της ΕΕ σε εκστρατείες παραπληροφόρησης, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής τεχνολογίας της ΕΕ.

Ως προς την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για εμβληματικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος στην άμυνα.

Συζητήθηκε ακόμη η στρατηγική της Ελλάδας για τη μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και το ότι η χώρα μας επελέγη για ένα από τα πρώτα AI Factories στην Ευρώπη (Pharos), που θα αναπτυχθεί γύρω από τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Ανταλλάγησαν, επίσης, απόψεις για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και για την συζήτηση σχετικά με τη θέσπιση ενός κοινού ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, συζητήθηκε η συμμόρφωση της χώρας μας με τον κανονισμό European Media Freedom Act, δεδομένου του γεγονότος ότι τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, η Ελλάδα θα είναι η τρίτη χώρα της ΕΕ η οποία -σε συνέχεια όλων όσων ήδη έχουν αναγνωριστεί από την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου- θα έχει πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αγαπητή κα Αντιπρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Αθήνα για μία ακόμα φορά. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Πιστεύω ότι θα χρειαζόμασταν μια ολόκληρη μέρα για να τα καλύψουμε όλα, αλλά καταλαβαίνω ότι ήδη είχατε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις με το επιτελείο μας.

Έχουμε, λοιπόν, πολλά να πούμε, όπως για τις προσπάθειες όσον αφορά στην καινοτομία και την απλοποίηση -ανυπομονώ να δω πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας-, θέματα που σχετίζονται με την πρόοδο που έχουμε σημειώσει ως προς τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όπου πιστεύω ότι έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο.

Ασφαλώς, ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε, είναι η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι έχετε ενστερνιστεί ορισμένες από τις πρωτοβουλίες μας και ανυπομονώ να δω πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο, μπορώ να σας πω, έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον από τους γονείς -μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα συζητήσουμε.

Henna Virkkunen: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και έχουμε ήδη πραγματοποιήσει πολύ καλές επαφές. Χθες, είχαμε μια μακρά συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον κ. Παπαστεργίου. Σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την ερευνητική μονάδα «Αρχιμήδης». Χθες, επισκέφθηκα την ENISA, διότι η κυβερνοασφάλεια είναι, φυσικά, πολύ κρίσιμο ζήτημα για εμάς, και είναι θετικό να βλέπουμε ότι η Ελλάδα γίνεται πραγματικά ένας κόμβος κυβερνοασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλλά πρώτα, φυσικά, θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τον ηγετικό σας ρόλο, γιατί γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας η Ελλάδα βίωσε πολύ δύσκολες συγκυρίες και έγινε πιο ισχυρή και ανθεκτική. Επίσης, φροντίσατε πάντα ώστε η Ελλάδα να είναι ένας ισχυρός «παίκτης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να χαίρει σεβασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τώρα βλέπουμε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες συγκυρίες, η παγκόσμια τάξη βρίσκεται υπό πίεση και βλέπουμε ότι ο παγκόσμιος αγώνας για τις κρίσιμες τεχνολογίες είναι πολύ σκληρός, κάτι που συνδέεται επίσης στενά με την ασφάλειά μας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε δυνατότητες σε κρίσιμες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Πρέπει, λοιπόν, να γίνουμε πιο ισχυροί στον τομέα της ασφάλειας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που ανέκαθεν επενδύει στην ασφάλεια και την άμυνα, και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για διαφόρων ειδών απειλές. Οι κρίσιμες τεχνολογίες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.

Πρέπει να πω ότι είμαι επίσης πολύ εντυπωσιασμένη από την πρόοδο που έχετε σημειώσει στην ανάπτυξη δυνατοτήτων σε κρίσιμες τεχνολογίες στην Ελλάδα, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίο έχετε ψηφιοποιήσει διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και έχετε επενδύσει σε αυτή την υποδομή, η οποία καθιστά εφικτές καινοτομίες στον δημόσιο τομέα, στην έρευνα και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Προσβλέπω στη συνέχιση αυτών των συζητήσεων μαζί σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.