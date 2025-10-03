Του Γιάννη Ανυφαντή

Κανένας υπουργός δεν μπορεί να παρακάμψει τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να κάνει κάτι μεμπτό με δεσμευμένα ΑΦΜ, υποστήριξε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Κουρδής κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο μάρτυρας που διετέλεσε αντιπρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιανουάριου του 2025, τόνισε πως δεν ζητήθηκε στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη να αποδεσμευτούν ΑΦΜ, προσθέτοντας πως ακόμα και αν γίνει μεμονωμένα παρέμβαση «για έναν μονοψήφιο αριθμό, δεν έχει σημασία γιατί στον επόμενο έλεγχο θα ξαναβρεθεί, και όταν βρεθεί θα δεσμευτεί και θα χαρακτηριστούν αχρειαστήτως καταβληθέντα».

Μάλιστα απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης για επίμαχες συνομιλίες του - συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως – όπου εμφανίζεται να ζητά βοήθεια για 2 προγράμματα leader, ο ίδιος απάντησε πως πρόκειται για θεσμική παρέμβαση: «Όταν υπήρχε ένας φάκελος ο οποίος λίμναζε για μήνες, έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για αυτόν».

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σχολίαζαν πως «με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα». Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως ο μάρτυρας «εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με την διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα «παράθυρο» που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση».

Από τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως επισημαίνεται ότι ο κ. Κουρδής επιβεβαίωσε τη διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Κουρδή εκλεκτού του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη για τη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει καμία απολύτως πρότερη γνώση και εμπειρία στον αγροτικό τομέα συνεχίστηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των εντεταλμένων της στον Οργανισμό να συσκοτίσουν την αλήθεια που αποκαλύπτει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διαχυθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζεται από τις ίδιες πηγές.

«Αυτό είναι το πρόσωπο των "γαλάζιων" παραγόντων οι οποίοι, σε αγαστή συνεργασία με τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, έστησαν το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μετατρέποντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εργαλείο χειραγώγησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους», υπογραμμίζεται από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζοντας πως ο κ. Κουρδής τοποθετήθηκε στο Οργανισμό από τον κ. Αυγενάκη.

