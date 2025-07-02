Η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει καμία διάθεση, καμία πρόθεση συγκάλυψης. Δεν θα καλύπτουμε κανέναν που έδρασε σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Προχωράμε στην οριστική και ουσιαστική επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται από το πρωί η κυβέρνηση, από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, η οποία επισκιάζει τη συζήτηση του ενεργειακού νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Υπάρχει μια δικογραφία στη Βουλή την οποία εξετάζουν τα κόμματα και αναμένουμε να κατατεθούν γραπτώς οι επίσημες θέσεις τους με τα νομικά τους επιχειρήματα», ανέφερε ο κ. Μηταράκης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση για επιλεκτική ανάγνωση της δικογραφίας και αποσιώπηση κρίσιμων αναφορών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Η δικογραφία περιγράφει πράξεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτών, οι οποίοι παρανόμησαν, και περιγράφει και την τεχνική λύση, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία εφάρμοσε έναν ορισμό βοσκοτόπων -σε αντίθεση με την άποψη που είχε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- η οποία δημιούργησε, σε μεγάλο βαθμό, το ζήτημα το 2015. Και τελικά η θέση της Ελλάδος, όπως σαφώς αναφέρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, δικαιώθηκε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο το 2019 και το 2020», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Όπως υποστήριξε, «η δικογραφία περιγράφει πώς κυκλώματα εκμεταλλεύτηκαν μια λανθασμένη ερμηνεία της τεχνικής λύσης και πώς βρήκαν "παραθυράκια" για να μπορέσουν να κλέψουν τον Έλληνα αγρότη».

«Το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων απασχολεί χρόνια την ελληνική κοινωνία, για κυκλώματα που λυμαίνονται ευρωπαϊκά κονδύλια.

Αυτές οι παθογένειες, οι στρεβλώσεις είναι διαχρονικές, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ευθύνη μας, που με πολιτικό θάρρος αναλάβαμε», τόνισε.

Ο κ. Μηταράκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, ότι «διαβάζει επιλεκτικά τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποσιωπώντας βασικά συμπεράσματα».

«Το δημοσίευμα της "Καθημερινής", λέει σαφώς ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκος, το 2023 είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να πληρωθούνε κάποια "κόκκινα" ΑΦΜ και οι συνεργάτες του Μαξίμου, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό κ. Μπρατάκος, του άφησε αυνοήτως να τα μπλοκάρει. Δηλαδή οι πληρωμές του 2023 έγιναν όπως ακριβώς είχε αποφασιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αρμόδιο φορέα που έχει κατά νόμο την αρμοδιότητα κατανομής αυτών των επιχορηγήσεων. Δηλαδή έγινε το αντίθετο από αυτό που είπε το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο κ. Μηταράκης.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 84 υποθέσεις στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι «ήθελε να δείξει ότι η χώρα μας είναι στο κέντρο των ερευνών, όμως από την έκθεση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το 2024, προκύπτει ότι σε όλη την Ευρώπη ερεύνησε 2.666 υποθέσεις».

Στο στόχαστρο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να νομοθετήσει αναφορικά με το θέμα της αποσβεστικής προθεσμίας στον εφαρμοστικό νόμο «περί ευθύνης υπουργών», κατηγορώντας τον ότι «αγνοεί ότι υπάρχει νόμος από φέτος και σαφής διάταξη από της 16ης Μαΐου 2025, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, που διαπιστώνει την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας από την ώρα ψήφισης από τη Βουλή της τροποποίησης του Συντάγματος».

Επικριτικός ήταν και εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι «κατά την πάγια τακτική της, στη σημερινή της παρέμβαση προχώρησε σε προσωπικές επιθέσεις με ύφος ιεράς εξέτασης».

«Αυτό όμως που ήταν απαράδεκτο και πιο ουσιαστικό, είναι πως θεωρεί ότι η δικαιοσύνη κρίνεται α λα καρτ. Όποια απόφαση αρέσει στην κ. Κωνσταντοπούλου είναι σωστή, όποιος δικαστής τολμήσει να διαφωνήσει με τη "σοφία" της γίνεται αντικείμενο επίθεσης. Αυτό δεν είναι συστατικό δημοκρατικού πολιτεύματος», πρόσθεσε.

Ακόμα, έδωσε έμφαση στην επιστολή που απέστειλε στις 30 Ιουνίου προς τον Γιώργο Φλωρίδη ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας, με την οποία, όπως είπε, «ευχαριστεί προσωπικά και εκ μέρους όλης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την αγαστή συνεργασία».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση και το αίτημά του να κατατεθούν οι ψηφιακοί δίσκοι καταγραφής των συνομιλιών που αποτελούν τμήμα της δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μηταράκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η Βουλή δεν επιλέγει τι περιλαμβάνει μία δικογραφία που έρχεται στη Βουλή. Στη Βουλή έρχεται ό,τι ο αρμόδιος εισαγγελέας στέλνει. Και αυτός επέλεξε να στείλει έγχαρτο υλικό για την συγκεκριμένη δικογραφία. Προφανώς, αν η Βουλή αποκτήσει αρμοδιότητα εισαγγελέα, στα πλαίσια Προανακριτικής Επιτροπής, ως εισαγγελέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει ό,τι κατά την κρίση του επιπλέον στοιχείο χρειάζεται. Όμως σήμερα η Βουλή έχει στη διάθεση των βουλευτών το υλικό που η ίδια η ευρωπαϊκή εισαγγελία επέλεξε» κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

