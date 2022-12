Ευρωκοινοβούλιο: Αυτός είναι ο άνθρωπος που καταψήφισε την καθαίρεση της Καϊλή

Μόλις τρία άτομα επέλεξαν να μην υπερψηφίσουν την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκ των οποίων ένας μόνο καταψήφισε, αναφέρει το POLITICO.



Η Καϊλή καθαιρέθηκε αφότου συνελήφθη στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για δωροδοκία βουλευτών και στελεχών του Ευρωκοινοβουλίου από το Κατάρ.

Ο μόνος (ανεξάρτητος) ευρωβουλευτής που καταψήφισε την απόφαση ήταν ο Μίσλαβ Κολακούσιτς, Κροάτης πολιτικός και συνιδρυτής του «πανευρωπαϊκού κόμματος» «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία».

