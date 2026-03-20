Μήνυμα στους Έλληνες της Διασποράς για την «επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας» έστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε ότι εκείνοι συνεχίζουν την παρακαταθήκη που ξεκίνησαν 200 χρόνια πριν εκείνοι που «στάθηκαν στο πλευρό της πατρίδας, με ανιδιοτέλεια, με αυταπάρνηση και με απαράμμιλο σθένος»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση τιμούμε και φέτος την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ενός καθοριστικού ιστορικού σταθμού που οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και σφράγισε την πορεία του απανταχού Ελληνισμού, χαλυβδώνοντας την εθνική του συνείδηση.

Στο πνεύμα αυτό, η σκέψη μας δεν στρέφεται μόνο στους αγωνιστές που ύψωσαν στην πατρώα γη το λάβαρο της Ελευθερίας, αλλά και στους Έλληνες της Διασποράς, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την αναγέννηση του Έθνους, μετά από 400 και πλέον χρόνια οθωμανικού ζυγού.

Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο ένας ένδοξος ένοπλος αγώνας, αλλά και μια μάχη πνευματική, με εφόδια τις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού και τα διδάγματα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Η ελληνική διασπορά, σε αγαστή συνεργασία με το κίνημα του Φιλελληνισμού, μετέτρεψε πόλεις όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, το Λονδίνο, η Βιέννη, η Οδησσός, η Τεργέστη και τόσες άλλες, σε ζωντανούς πυρήνες υποστήριξης του Αγώνα. Στους τόπους αυτούς, οι Έλληνες της Διασποράς διατήρησαν ζωντανή την ελληνική παιδεία και καλλιέργησαν τα ιδεώδη της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Εκεί θεμελιώθηκε η πνευματική αναγέννηση του υπόδουλου Έθνους, συγκροτήθηκε η Φιλική Εταιρεία, συγκεντρώθηκαν οι αναγκαίοι πόροι και διαμορφώθηκε το δίκτυο που κατέστησε δυνατή την έναρξη και διαρκή υποστήριξη του Αγώνα.

Οι Έλληνες της Διασποράς στάθηκαν τότε στο πλευρό της πατρίδας, με ανιδιοτέλεια, με αυταπάρνηση και απαράμιλλο σθένος. Κι εσείς, συνεχίζοντας αυτή την σπουδαία παρακαταθήκη, εξακολουθείτε να στηρίζετε με όλες σας τις δυνάμεις την Ελλάδα, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό και διατηρώντας ζωντανή την πανάρχαια γλώσσα και τις διαχρονικές αξίες μας, σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ενός κόσμου που, δυστυχώς, μαστίζεται σήμερα από αλλεπάλληλες κρίσεις, ατέρμονες ένοπλες συρράξεις, εντεινόμενη ανασφάλεια και αστάθεια. Από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, και από την Αφρική έως την Ανατολική Μεσόγειο, οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου παραβιάζονται καθημερινά, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη διεθνή τάξη που οικοδομήθηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε αυτό το δυσοίωνο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός φάρος δημοκρατίας, ειρήνης και σταθερότητας. Με ρεαλισμό, πίστη στις δυνάμεις μας και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, καθώς και τα δικαιώματα και την υπόσταση του Οικουμενικού Ελληνισμού. Η πρόσφατη αποστολή ελληνικών αεροναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο εξέπεμψε ένα συμβολικό και ουσιαστικό μήνυμα ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Κυπριακού Ελληνισμού.

Την ίδια στιγμή, η σκέψη και η καρδιά μας είναι με τους Έλληνες, που βρίσκονται σε περιοχές δοκιμαζόμενες από τον πόλεμο είτε στην Ουκρανία είτε φυσικά στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς βιώνετε καθημερινή αβεβαιότητα και ανησυχία για την ασφάλεια των οικογενειών σας. Η ελληνική Πολιτεία παρακολουθεί με διαρκή εγρήγορση τις εξελίξεις και στέκεται αρωγός στο πλευρό σας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο.

Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,

Η Ομογένεια αποτελεί μία ζωντανή δύναμη που εργάζεται, προοδεύει και αντηχεί τη φωνή της Ελλάδας πολύ πέρα από τα σύνορά της. Την ημέρα αυτή, λοιπόν, σας εκφράζω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη όλων μας. Η Ελλάδα σας τιμά και είναι υπερήφανη που αποτελείτε αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας πορείας. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Ελληνισμός επιβιώνει και μεγαλουργεί όποτε στέκεται ενωμένος και αποφασιστικός απέναντι στις προκλήσεις και τις δυσκολίες της κάθε εποχής.

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να εορτάσουμε τη μεγάλη αυτή ημέρα της επετείου της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με χαρά και υπερηφάνεια. Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους εσάς χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο!



