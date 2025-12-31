Λογαριασμός
Μήνυμα Σαμαρά για τη νέα χρονιά: Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη

«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αντώνης Σαμαράς προφίλ

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα - χωρίς άλλες δικαιολογίες.

Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς συνεχίζει λέγοντας: «Ζητούμενο η ευθύνη ! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!

Για την Ελλάδα της ελπίδας!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Αντώνης Σαμαράς
