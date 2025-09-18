Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Θόδωρου Μαργαρίτη ότι «πλην του 30% που στηρίζει την κυβέρνηση - με βάση τις δημοσκοπήσεις - οι υπόλοιποι τη μισούν», εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας πως «το "σας μισώ" σημαίνει εμφύλιος, σημαίνει καταστροφή. Η χώρα έχει πληρώσει ποταμούς αίματος από τον διχασμό».

«Η Ελλάδα δεν είναι καμιά τεράστια χώρα, μεταξύ μας όλοι γνωριζόμαστε. Είναι προφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί και εκδοτικοί παράγοντες της χώρας που αντιμάχονται και θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία με κάθε τρόπο», ανέφερε ακόμα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη.

«Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι αθέμιτο, ο κάθε άνθρωπος και επιχειρηματίας/εφοπλιστής μπορεί να ρίξει έναν πρωθυπουργό που δεν του αρέσει. Δημοκρατία έχουμε και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα λόγου. Στο τέλος, όμως, το μεγάλο αφεντικό παραμένει ο ελληνικός λαός», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Αν υποτεθεί ότι σε μια εκλογική αναμέτρηση ο λαός δεν δώσει αυτοδυναμία σε ένα κόμμα και άρα ζητήσει κυβέρνηση συνεργασίας, τότε αυτονοήτως πρωθυπουργός σε αυτήν την ενδεχομένη συγκυβέρνηση δεν μπορεί παρά να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση ο νικητής των εκλογών. Είναι πάντα απολύτως αυτονόητο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

«Το 41% ήταν προϊόν εκλογικού αποτελέσματος, το 23% είναι αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης. Οι πολιτικοί συσχετισμοί εν πολλοίς δεν έχουν ανατραπεί», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι η αυτοδυναμία θα γίνει γνωστή μόλις ανοίξει η κάλπη. «Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, καθόλου δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί η αυτοδυναμία. Χθες ο ΣΚΑΪ μάς έδωσε 30% σε δημοσκόπηση. Ξέρετε πόσο έπαιρνε ο Τσίπρας προ των εκλογών του 2015; 30%. Ξέρετε πόσο πήρε στην κάλπη; 38%. Εμείς για αυτοδυναμία θα κατεβούμε στις εκλογές, να είμαστε ξεκάθαροι. Αν όμως ο λαός δώσει εντολή για κυβέρνηση συνεργασίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να το προσπαθήσουμε».

Αναφορικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, σχολίασε το εξής:

«Αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης είναι το σωστό για τη χώρα. Πράγματι είναι πιο δύσκολο να εξηγηθούν τα μέτρα αυτά, αλλά όταν οι μισθωτοί από τον Ιανουάριο δουν αύξηση στα εισοδήματά τους, τότε θα καταλάβουν τι είναι αυτό που ψηφίζει τώρα η κυβέρνηση. Το σχέδιο που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ είναι πολύπλοκο, αλλά σωστό. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός τόσο πολύπλοκου σχεδίου και έχουμε ήδη θετική ανταπόκριση, νομίζω είναι συγκλονιστικό».

«Ο Λοβέρδος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - Χθεσινός ο Μαργαρίτης»

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, σχολιάζοντας μάλιστα και τα όσα είπε ο Θόδωρος Μαργαρίτης του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο οποίος χαρακτήρισε ως «βαρίδι» τον κ. Λοβέρδο.

«Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, ο κ. Λοβέρδος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Μαργαρίτης είναι και λίγο χθεσινός. Το να βγαίνει τώρα ένας χθεσινός στο ΠΑΣΟΚ και να μιλάει έτσι για τον Λοβέρδο, εμένα με ενόχλησε αισθητικά», τόνισε και προσέθεσε λέγοντας:

«Εγώ από όταν έφυγα από τον ΛΑΟΣ, κακή κουβέντα για τον Καρατζαφέρη δεν έχω πει. Τον τιμώ γιατί μου αρέσει οι άνθρωποι να σεβόμαστε το παρελθόν μας. Το ύφος του κ. Μαργαρίτη που μίλησε για "βαρίδι" και "γυρολόγο" Λοβέρδο, ήταν πολύ δεύτερο για έναν χθεσινό στο ΠΑΣΟΚ. Η βασική κατηγορία του Λοβέρδου είπε πως είναι φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη. Δεν ήξερα ότι στην πολιτική απαγορεύεται να κάνουμε μεταξύ μας φιλίες. Αυτή η φράση του Μαργαρίτη πως εκτός από το 30%, όλοι οι υπόλοιποι μισούν τη ΝΔ, μου θύμισε εκείνη την αφίσα του Τσίπρα το 2015 που έλεγε "ή εμείς ή αυτοί". Μόνο που τότε μαζί με το τότε ΠΑΣΟΚ καταγγέλλαμε αυτήν την τοξικότητα».

Σχολιάζοντας τη δήλωση Μαργαρίτη ότι πλην του 30% που στηρίζει την κυβέρνηση - με βάση τις δημοσκοπήσεις - οι υπόλοιποι τη μισούν ο κ. Γεωργιάδης είπε:

«Όταν το ΠΑΣΟΚ εισάγει στον δημόσιο λόγο τη φράση "σας μισούμε", πώς θα κάνουμε αύριο κυβέρνηση συνεργασίας; Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτεια πάει να μπει ο ελληνικός λαός; Μας μισούν. Δηλώνει το ΠΑΣΟΚ δημοσίως ότι το ίδιο μισεί το 30% του ελληνικού λαού. Είναι δυνατόν οι πολιτικοί αντίπαλοι να λέμε ότι μισούμε ο ένας τον άλλον; Τι είμαστε, κάφροι; Το "σας μισώ" σημαίνει εμφύλιος, σημαίνει καταστροφή. Η χώρα έχει πληρώσει ποταμούς αίματος από τον διχασμό».

Ως προς τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε πως ο πρώην πρωθυπουργός φοβάται πάρα πολύ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πιστεύω τελικά ο κ. Τσίπρας δεν θα κάνει κόμμα. Μετά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη φρέναρε σε μεγάλο βαθμό».

Πηγή: skai.gr

