Της Δώρας Αντωνίου

Ανησυχία για την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης και εγρήγορση έναντι πιθανών επιπτώσεων, εκπέμπεται από την πλευρά της Αθήνας αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε μια σειρά από μέτωπα εκτείνονται οι επιπτώσεις των τελευταίων εξελίξεων, που επηρεάζουν όχι μόνο την ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη διεθνή σταθερότητα. Πέραν της ασφάλειας και του δυνητικού κινδύνου εξάπλωσης του μετώπου των συγκρούσεων, οι εξελίξεις με επίκεντρο το Ιράν μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία, τον τομέα της ενεργειακής επάρκειας, τις μετακινήσεις και μεταφορές, την ασφάλεια προσώπων που βρίσκονται στις εμπλεκόμενες περιοχές, ενώ σίγουρα υπάρχει ανησυχία και λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πιθανών στόχων στο εσωτερικό της χώρας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με επίκεντρο τις εξελίξεις, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του χθες, μεταξύ άλλων επισήμανε ότι στο ΚΥΣΕΑ αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και οι πιθανές επιπτώσεις σε διπλωματικό, γεωπολιτικό και επίπεδο ασφάλειας, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Για το λόγο αυτό, από το υπουργείο Εξωτερικών έχουν τεθεί σε κατάσταση εγρήγορσης και επιφυλακής οι διπλωματικές αρχές τςη χώρας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να παρέχουν συνδρομή όπου απαιτηθεί, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για την μεταφορά Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, όταν βεβαίως το επιτρέψουν οι συνθήκες και επιτραπεί η πτήση εναέριων μέσων. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των πρεσβειών και προξενείων της χώρα μας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους Ελληνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή είναι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται από τις κατά τόπους διπλωματικές αρχές. Στις χώρες της Μέσης Ανατολής και στην Αραβική Χερσόνησο ζουν και εργάζονται μερικές χιλιάδες Ελληνες, ενώ αρκετοί ακόμη που επισκέπτονταν την περιοχή ως τουρίστες, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι.

Το επίπεδο της κινητοποίησης της κυβέρνησης αποτυπώνεται και στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, με τη συμμετοχή της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, για την αξιολόγηση της κατάστασης και για την αποτίμηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί και των πρωτοκόλλων που έχουν ενεργοποιηθεί. Σε επιφυλακή βρίσκεται και το υπουργείο Εμπορικής Μαυτιλίας, καθώς στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ πλέουν μερικές δεκάδες ελληνόκτητα πλοία. Υπάρχει διαρκείς ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις, ενώ από τον Θαλαμο Επιχειρήσεων καταγράφονται τα νέα δεδομένα διαρκώς, προκειμένου να υπάρχει επικαιροποιημένη εικόνα και να διασφαλιστει η προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή.

Στο εσωτερικό, αυξημένα μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται για την προστασία πιθανών στόχων από επιθέσεις που μπορεί να εκδηλωθούν Εχουν ενισχυθεί τα μέτρα φύλαξης με αύξηση των αστυνομικών δυνάμεων που διατίθενται για το σκοπό αυτό, ενώ έχουν εντατικοποιηθεί τα πρωτόκολλα ελέγχου στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Πέραν αυτών, εντατικοποιούνται οι έλεχγοι στην αγορά καυσίμων για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κερδοσκοπικών κινήσεων και αδικαιολόγητων αυξήσεων με πρόσχημα την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.