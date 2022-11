«Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου»: Μενέντεζ κατά Τουρκίας για τις επιθέσεις σε Συρία - Ιράκ

Κατά της Άγκυρας καταφέρεται ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ για τις επιθέσεις της σε Συρία και Ιράκ. «Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου» δηλώνει χαρακτηριστικά στο tweet του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.



Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής προειδοποιεί ότι οι τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που αποφάσισε ο Ταγίπ Ερντογάν απειλούν να υπονομεύσουν τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.



«Οι αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων κατά των δυνάμεων εταίρων των ΗΠΑ στις SDF (Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις), έχουν ήδη σκοτώσει αμάχους και καταστρέψει κρίσιμες αστικές υποδομές ενώ απειλούν να υπονομεύσουν τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους. Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου» αναφέρει χαρακτηριστικά στο tweet του ο γερουσιαστής παραθέτοντα δημοσίευμα των NYT που κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς από τις τουρκικές επιθέσεις σε Κούρδους.

Turkey’s airstrikes in Iraq & Syria, including against US partner forces in the SDF, have already killed civilians & destroyed critical civilian infrastructure while threatening to undermine the fight against ISIS. These are not the actions of an ally. https://t.co/WujskZdfkr