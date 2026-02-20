Με ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας έφτασε στη Μυτιλήνη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την ψυχιατρική κλινική στο «Βοστάνειο» Νοσοκομείο. Έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί υγειονομικοί, μέλη της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου. Μάλιστα, ο υπουργός προσέγγισε τους συγκεντρωμένους και συνομίλησε μαζί τους, σε ζωντανή σύνδεση.

Οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών υποστήριξαν ότι η ψυχιατρική κλινική «είναι 4 τοίχοι», με τον υπουργό να απαντά πως πρόκειται για διαδικασία παραλαβής του κτιρίου και όχι για εγκαίνια, τα οποία – όπως ανέφερε – προγραμματίζονται για το Πάσχα.

Τον κ. Γεωργιάδη συνοδεύουν ο βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου και ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός. Ο υπουργός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το κλίμα που συνάντησε στη Μυτιλήνη, ιδίως μετά τη δύσκολη προηγούμενη ημέρα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου είχε βρεθεί αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις εργαζομένων.

Μετά την επίσκεψη στην ψυχιατρική κλινική, το πρόγραμμά του συνεχίζεται στην Περιφέρεια, όπου θα συναντηθεί με τον Κώστα Μουτζούρη, και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Μανταμάδου. Ο υπουργός θα παραμείνει στη Λέσβο καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου της Αποκριάς.

