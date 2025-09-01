«Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας στη χώρα μας 4 μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Πάντως, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι:

«Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale».

