Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης αναφορικά με το θέμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (10/4).

«Αυτό που απέτυχε, για να βλέπουμε το δάσος, είναι η πιο χυδαία προσπάθεια από πλευράς αντιπολίτευσης να καλλιεργήσει το αφήγημα της συγκάλυψης. Αυτό δηλαδή που ξεκίνησαν μεθοδικά κόμματα της Άκρας Δεξιάς και υιοθέτησαν δυστυχώς σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τελευταίο το ΠΑΣΟΚ», όπως είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Έφτιαξαν ένα ψεύτικο αφήγημα συγκάλυψης βασισμένο σε θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό λοιπόν καταρρέει, είναι εκτεθειμένοι όλοι όσοι το υπηρέτησαν. Ξαφνικά βλέπουμε να μετακινούν τα γκολπόστ της αντιπολίτευσης και να θυμούνται άλλα πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαμε αναδείξει και εμείς. Άρχισαν πάλι να συζητούν το πώς φτάσαμε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ξαφνικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν θυμούνται ότι έχουν μιλήσει για παράνομο φορτίο, για συγκάλυψη και μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη. Αυτό είναι για μένα το μείζον αυτών των ημερών. Στο τέλος της ημέρας δεν θεωρώ ότι δικαιώνεται η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν υπάρχουν 57 νεκροί. Δικαιώνεται η αλήθεια».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Ως προς τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τον κ. Παπαδημητρίου, το γεγονός ότι έχουμε έναν οργανισμό διερεύνησης δυστυχημάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα, και αργήσαμε κιόλας. Υπάρχει όμως ένα σκέλος του πορίσματος που είναι ξεκάθαρα προβληματικό. Το σκέλος αυτό είναι το μοναδικό που έκατσε να διαβάσει η αντιπολίτευση και είναι η αιτία της δεύτερης πρότασης δυσπιστίας, με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος υπερήφανα την ημέρα παρουσίασης και κατά τη διάρκεια παρουσίασης του πορίσματος πήγε σε τηλεοπτικό σταθμό και προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Στη συνέχεια, συνέταξε ένα κείμενο μαζί με την κ. Κωνσταντοπούλου και τους υπόλοιπους, όπου μιλούσε για συγκάλυψη και εύφλεκτο υλικό. Η πρόταση δυσπιστίας λοιπόν βασίστηκε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι που στερείται αξιοπιστίας και τεκμηρίωσης».

«Εμείς δεν θα πάρουμε θέση, δεν είμαστε αυτοί που βγάζουμε πορίσματα για τα πορίσματα. Γεννώνται όμως ερωτήματα όχι μόνο για αυτό το κομμάτι του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά και για τους ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν και εμφανίζονταν ως ειδικοί και είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα ταμεία από αυτά των μηχανικών. Να θυμίσω όμως ότι όλους αυτούς σημαία δεν τους έκανε η κυβέρνηση, αλλά σύσσωμα μηδενός εξαιρουμένου τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαμε μία παραίτηση, αυτήν του κ. Παπαδημητρίου για προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε αποδεκτή. Υπήρχαν ερωτήματα για την επικοινωνιακή πολιτική. Το διοικητικό συμβούλιο και ο κ. Παπαδημητρίου δεν ήταν υπεύθυνοι για τη σύνταξη του πορίσματος. Αυτό συνετάχθη από επιτροπή εμπειρογνωμόνων».

«Πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το σκέλος του πορίσματος που οδήγησε μέρος της κοινωνίας να έχει την άποψη ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ύπαρξης εύφλεκτου υλικού, τη στιγμή μάλιστα, που το πόρισμα έκανε λόγο για πιθανότητα, την οποία η αντιπολίτευση μετέτρεψε σε βεβαιότητα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

