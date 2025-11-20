Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Eίπατε ψέματα - Ακούσαμε μια ομιλία σαν να ήταν ΑΙ

«Εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν πρόκειται να δείτε χαΐρι κ. Ανδρουλάκη», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, νωρίτερα, κατά την τοποθέτησή του στο σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ και σε όσα είπε για τη διερεύνηση της υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική και για το Κράτος Δικαίου.

«Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας», καθώς «περιμένατε επί μήνες την ημέρα που θα ερχόντουσαν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες (εννοεί τους Γ. Ξυλούρη και Α. Στρατάκη) για να κάνετε το δικό σας σόου» είπε ο υφυπουργός και συνέχισε: «Είναι φοβερό για κάποιον να πιστεύει ότι κάνοντας το ίδιο λάθος στη ζωή θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Στην αρχή λέγατε σιγά να μην καλέσετε τους δύο αυτούς μάρτυρες. Εκλήθησαν. Μετά είπατε θα τους συγκαλύψουμε. Ο ένας εκ των δύο έστειλε ένα Υπόμνημα (εν. τον Γ. Ξυλούρη), θεωρώντας ότι μπορεί να μη μιλήσει, αλλά αυτό θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα -που ποιος τον έστειλε εκεί; Αυτός που λέτε ότι δήθεν θα τον συγκάλυπτε. Και μη λέτε "σιγά το πράγμα" γιατί εσείς δεν τον στείλατε στον εισαγγελέα. Αυτοί που πρότειναν να πάνε στον εισαγγελέα ήταν η κυβερνητική πλειοψηφία».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «αυτογκόλ» την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι «ο μάρτυρας (Γ. Ξυλούρης) θα πάει μόνος για τις πράξεις του στον εισαγγελέα», λέγοντάς του: «Ο μάρτυρας είναι τελικά κατηγορούμενος;». Ο υφυπουργός παρατήρησε ότι ο άλλος μάρτυρας, Α. Στρατάκης, τελικά προσήλθε και καταθέτει στην Εξεταστική «αλλά, δεν σας άκουσα να λέτε κάτι γι' αυτόν».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι «είναι σαν να είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) με όλες τις γνωστές αιτιάσεις των προηγούμενων ετών για όλα», αλλά προσέθεσε πως σήμερα «μας είπατε και ένα ψέμα σε δημόσια μετάδοση, ότι ο κ. Λαζαρίδης (εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική), χθες, επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα (τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης), αλλά εδώ έχω τα Πρακτικά που ο ίδιος ο μάρτυρας, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον κ. Λαζαρίδη, "σας επιτέθηκα σωματικά;", o ίδιος απάντησε "σωματικά, όχι". Άρα, κύριε Ανδρουλάκη, ήρθατε σήμερα στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας είπατε ψέματα».

Ο υφυπουργός επέκρινε ως ψευδείς τις αναφορές του κ. Ανδρουλάκη σχετικά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας του: «Είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης ποτέ ότι η βεντέτα είναι θέμα τιμής, θέλοντας έμμεσα να τη δικαιολογήσει; Όχι. Είπε ότι αυτό είναι συμμορίες δεν είναι βεντέτες. Δεν είπε ότι είναι έγκλημα τιμής. Εσείς κατηγορήστε γιατί είπατε ότι είναι έγκλημα τιμής».

Σχετικά με τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, ο υφυπουργός είπε πως «μας είπατε ότι δημοσιογράφοι αναπαράγουν το κυβερνητικό αφήγημα είναι για γέλια επειδή δεν σας αρέσει αυτό που λένε. Δηλαδή, όταν η θέση της κυβέρνησης αναπαράγεται -σας αρέσει δεν σας αρέσει- είναι για γέλια; Αλήθεια, τώρα; Αυτή είναι η θέση σας;»

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να αναζητήσει και να διαβάσει «την έκθεση του Ρόιτερ που κατατάσσει πρώτο σε αξιοπιστία το ΕΡΤNews -και εάν δεν εμπιστεύεστε το διεθνές αυτό Πρακτορείο αναζητήστε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου», και συνέχισε: «Πώς να μιλήσετε εσείς για Κράτος Δικαίου, όταν συκοφαντείτε ένα κόμμα και έναν πρωθυπουργό για ενορχηστρωτές μιας συγκάλυψης που δεν έγινε ποτέ;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

