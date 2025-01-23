Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για το άσυλο, αλλά και της ανάπτυξης νόμιμων οδών μετανάστευσης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε, με παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, σε συζήτηση για τη διασύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τα παράνομα δίκτυα διακινητών, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει ακόμη να ελέγξει την παράτυπη μετανάστευση, με αποτέλεσμα η εμπορία ανθρώπων να συνεχίζει να αποτελεί βασική δραστηριότητα των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι πάνω από το 90% των παράτυπων μεταναστών καταφεύγουν στη βοήθεια διακινητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε «ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών σε συνεργασία με τρίτες χώρες» και επεσήμανε «την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας των κρατών-μελών, καθώς οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα αυξάνονται συνεχώς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

