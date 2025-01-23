Φλωρίδης: Μόνο με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ή ανακριτή η επανεξέταση οποιασδήποτε ιατροδικαστικής έκθεσης

Νομοτεχνική βελτίωση με την οποία θα ξεκαθαρίζεται ότι η Τριμελής Επιτροπή των Ιατροδικαστών δεν θα μπορεί να επανεξετάσει οποιαδήποτε ιατροδικαστική έκθεση αν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ή ανακριτή, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Φλωρίδη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενδοοικογενειακή βία στην Ολομέλεια τη Βουλής, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι «πίσω από τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ιατροδικαστών κρύβεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών».

«Ισχυρίζονται κάποιοι ότι στη διάταξη που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο, υπάρχει κάτι που έχει σχέση ενδεχομένως με την τραγωδία των Τεμπών και μια απόπειρα συγκάλυψης. Με απόλυτη σαφήνεια ξεκαθάρισε χθες ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και το συμπληρώνω κι εγώ σήμερα ότι η διάταξη αυτή που προβλέπει την Τριμελή επιτροπή Ιατροδικαστών η οποία μπορεί να επανεξετάσει μία ιατροδικαστική έκθεση την έχουμε πάρει αυτούσια από το αγγλικό δίκαιο και από το γερμανικό.

Αυτή η επιστημονική δυνατότητα -γιατί παρακολουθείτε στα κανάλια τι γίνεται με τους ιατροδικαστές που τσακώνονται και γίνεται ένας χαμός- δίνεται για να υπάρχει μία επιστημονική παρέμβαση από Τριμελή Επιτροπή Ιατροδικαστών για να μπορεί να τα αξιολογήσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης.

Και συμπλήρωσε: «Για να μην μείνει καμία αμφιβολία για το τι συζητάμε εδώ -και επειδή έχετε εμπιστοσύνη, όπως μας λέτε, στην ελληνική δικαιοσύνη- η διάταξη θα γίνει ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα ή του ανακριτή. Ξεκαθαρίζω ότι ο εισαγγελέας και ο ανακριτής δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να διατάξουν και να δώσουν οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε παραγγελία θέλουν. Αυτό που θα διατυπωθεί τώρα είναι ότι αυτή η Τριμελής Επιτροπή των Ιατροδικαστών μπορεί να ενεργήσει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα ή του ανακριτή».

Ο κ. Φλωρίδης απέρριψε αιτιάσεις περί δυνατότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης να παρέμβει, αντιτείνοντας ότι «το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει καμία δουλειά με ανακριτικές πράξεις».

«Όποιος και να το προτείνει, στη διάταξη που θα καταθέσουμε λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, αν δεν συμφωνήσει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Όποιος και να το προτείνει, η Τριμελής Επιτροπή των Ιατροδικαστών δεν θα μπορεί να επιληφθεί αν δεν συμφωνήσει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής», κατέληξε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

