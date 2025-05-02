Απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την έρευνα που εξέδωσε η διεθνής ΜΚΟ «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα παραμένει για τέταρτη χρονιά ουραγός της ΕΕ στην Ελευθερία του Τύπου, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι πρόκειται για μια έκθεση που «βρίθει αναληθειών» σχολιάζοντας ότι προχωράει στην παρακάτω ανάρτηση διότι γίνεται μια «απόπειρα διασποράς ψευδών ειδήσεων κατά της χώρας» από το ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Ο λόγος που κάνω αυτή την ανάρτηση δεν είναι για να απαντήσω σε ένα κόμμα που καταρρέει με όλο και μεγαλύτερη ένταση δημοσκοπικά, αλλά γιατί νιώθω χρέος μου να αποκρούσω ακόμα μία απόπειρα διασποράς ψευδών ειδήσεων κατά της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα επέλεξε να εκδώσει μια ανακοίνωση για την κατάταξη της Ελλάδας ως προς την Ελευθερία του Τύπου από τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», δηλαδή μία μη κυβερνητική οργάνωση.



Αρχικά οφείλω να διευκρινίσω ότι η έκθεση αυτή βρίθει αναληθειών αφού:

- Αναφέρεται παραπλανητικά ότι «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εποπτεύει τα δημόσια ΜΜΕ», ενώ η ΕΡΤ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ δεν εποπτεύονται πολιτικά ούτε επιχειρησιακά. Ασκείται θεσμικά εποπτεία από υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης, η οποία είναι στελεχωμένη από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και περιορίζεται αυστηρά σε διοικητικά και διαδικαστικά θέματα. Οι διοικήσεις της ΕΡΤ και του ΑΠΕ-ΜΠΕ ορίζονται με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων με διαφανή διαδικασία που διεξάγεται μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι πρότινος και νομοθετήθηκε επί των ημερών της δικής μας Κυβέρνησης. Κι όμως, αυτό αποσιωπάται στην εν λόγω έκθεση.

- Ίσως η πιο κραυγαλέα ανακρίβεια είναι η αναφορά της έκθεσης ότι «τροποποίηση νόμου του 2023 αύξησε (!) τον κίνδυνο να φυλακιστούν δημοσιογράφοι για δυσφήμιση». Η πραγματικότητα είναι ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, ενισχύοντας σημαντικά τη νομική προστασία των δημοσιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αφού πλέον μπορούν να διώκονται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση, αδίκημα που αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερα από την καταργημένη πλέον απλή μορφή της δυσφήμισης.

- Αναφέρεται «συχνή χρήση βίας και απαγορεύσεων από την αστυνομία», αλλά αποσιωπάται επίσης ότι πριν λίγες μέρες δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση της «Πλατφόρμας για την Προώθηση της Προστασίας της Δημοσιογραφίας και της Ασφάλειας των Δημοσιογράφων» του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η έκθεση συντάχθηκε από τις 15 διεθνείς οργανώσεις και ενώσεις δημοσιογράφων-εταίρους της Πλατφόρμας του Συμβουλίου για την ασφάλεια των δημοσιογράφων (μεταξύ των οποίων και οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα!). Στη φετινή έκθεση, επισημαίνεται ότι για το 2024 συνεχίστηκε η πτωτική τάση των ειδοποιήσεων που αφορούν την Ελλάδα, με μόλις 3 «ειδοποιήσεις» (alerts) για απειλές δημοσιογράφων, οι οποίες έχουν απαντηθεί από τις κρατικές μας Αρχές, όταν το 2023 υπήρξε σημαντική πτώση «προειδοποιήσεων»-alerts άνω του 80% από το 2022.

- Γίνεται με ευκολία αναφορά σε «επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων του αθλητικού χώρου», αλλά η έκθεση «ξεχνά» ότι χάρη σε αυτήν την Κυβέρνηση θεσπίστηκε επιβαρυντική περίσταση για τα εγκλήματα και τις απειλές βίας εις βάρος δημοσιογράφων του αθλητικού χώρου.

- Τέλος, γράφεται πως δήθεν «Η Task Force έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής», κάτι πλήρως ανακριβές. Η Task Force για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων είναι ολοκληρωμένος θεσμός με μηχανισμό πολιτικής διαβούλευσης, συμμετοχή επαγγελματικών ενώσεων, αστυνομίας, δικαστικών λειτουργών και δημοσιογράφων. Δεν αποτελεί ad hoc ομάδα, αλλά σταθερό θεσμικό σχήμα με τακτικές συνεδριάσεις και θεσμικά αποτελέσματα, που αναγνωρίζονται από τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η μόνη αλήθεια για την ελευθερία του Τύπου στο σύνολο των κρατών της ΕΕ αποτυπώνεται ετησίως στην Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, όπου συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα για τα ΜΜΕ και την ελευθερία του Τύπου. Ειδικά στην τελευταία Έκθεση για το Κράτος Δικαίου του 2024, η αξιολόγηση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά θετική, καθώς αναγνωρίζει την ανταπόκριση της χώρας μας σε κάθε μία από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει η Επιτροπή σε προηγούμενες εκθέσεις της. Ειδικά για τα ΜΜΕ, επισημαίνονται βήματα προόδου, που αφορούν στην ενδυνάμωση του διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, στην ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με τη λειτουργία των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, στη διασφάλιση της διαφάνειας στην κατανομή των πάσης φύσεως κρατικών ενισχύσεων και κρατικής διαφήμισης, καθώς και στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, ενώ αξίζει να αναφερθεί και η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που χαιρετίζεται από το σύνολο των ενώσεων δημοσιογράφων.

Ακόμα και η απελπισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν αποτελεί δικαιολογία για το γεγονός ότι, προκειμένου να διασωθούν πολιτικά, συκοφαντούν συστηματικά την Ελλάδα.»

Πηγή: skai.gr

