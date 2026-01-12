Μαρινάκης για αγρότες: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

«Δεν είναι έτσι όπως τα λένε οι αγρότες», ανέφερε σχετικά με τις διαμαρτυρίες των αγροτών για τις αυριανές συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1), διαμηνύοντας πως οι συναντήσεις συμφωνήθηκε να είναι δυο, επειδή «εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με κάποιους άλλους».

«Όμως η κυβέρνηση», συνέχισε, «δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Ο στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων. Οπότε είναι δυο συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την 1η ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων όπως έχει ζητηθεί και η δεύτερη με τους υπόλοιπους, τους οποίους δεν επιθυμούν οι πρώτοι να συμμετάσχουν στην αρχική συνάντηση μαζί τους».

«Επιθυμία είναι να γίνουν αύριο οι συναντήσεις. Όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων για λόγους ασφαλείας πρέπει αν δοθούν εγκαίρως από εκείνους. Για προφανείς λόγους έχουμε διαμηνύσει να υπάρχει ανώτατο όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα, ώστε αύριο γύρω στις 13:00 να γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί». Υπενθύμισε, μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως «αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με χαμηλή και σταθερή τιμή για δύο χρόνια δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα», τονίζοντας ότι «μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για τους αγρότες».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι περίπου το 90% των αγροτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, γεγονός που τους επιτρέπει να επωφεληθούν από τη νέα μειωμένη τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις συνολικά 177.954 αγροτικές παροχές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

• 155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2%, αφορούν αγρότες που παραμένουν ενεργοί στο πρόγραμμα χωρίς εκκρεμείς οφειλές,

• 16.215 παροχές, που αντιστοιχούν στο 9,1%, αφορούν αγρότες ενεργούς στο ΓΑΙΑ με ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης,

• ενώ 6.636 παροχές, ποσοστό 3,7%, αφορούν αγρότες που δεν είναι αυτή τη στιγμή ενεργοί στο πρόγραμμα, καθώς πρόκειται είτε για νέες συνδέσεις είτε για παροχές που βρίσκονται σε φάση επανένταξης.

«Είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η ομαλότητα. Δεν θεωρώ ότι η συμπεριφορά των αγροτών είναι υπό κανονικές συνθήκες αποδεκτή συμπεριφορά το να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Μετά τις αυριανές συναντήσεις στόχος είναι η εκτόνωση. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να έχει ρυμουλκήσει τρακτέρ. Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι παραπάνω. Όποιος ζητά παραπάνω, θα πρέπει αν πει ποιους φόρους θα πρέπει να βάλουμε, δηλαδή πχ να φορολογήσουμε τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό το καθεστώς απειλών».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Στόχος το αυριανό ραντεβού να γίνει με την αντιπροσωπευτικότερη και την πιο πλήρη εκπροσώπηση των αγροτών. Ελπίζουμε η συνάντηση αυτή να γίνει για το καλό όλων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

