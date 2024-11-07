Μαρινάκης: Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με άμεσες αυξήσεις ή φοροελαφρύνσεις που αυξάνουν έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα

Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στις εργασίες της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προσθέτοντας ότι αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Προκλήσεις ασφαλείας μεταναστευτικό και οικονομική ασφάλεια είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Την Παρασκευή στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ και του Μάριο Ντράγκι, το θέμα συζήτησης στην ατζέντα θα είναι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με αφορμή την έκθεση Ντράγκι», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερότητα και προσήλωση την εφαρμογή του οικονομικού της προγράμματος με στόχο τη βελτίωση της οικονομίας με τέτοιο τρόπο που παρά τις κρίσεις να φθάνει στην τσέπη των πολιτών, να μην υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών και να λοξοδρομεί προς περασμένες μαξιμαλιστικές λογικές. Σε συνέχεια των 50 φόρων που μειώθηκαν την πρώτη τετραετία η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με άμεσες αυξήσεις ή φοροελαφρύνσεις που αυξάνουν έμμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», τόνισε.

«Μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ "Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις" στο οποίο περιλαμβάνονται 12 νέες μειώσεις φόρων», είπε και ανέφερε παραδείγματα.

Επεσήμανε ότι παράλληλα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου κατατίθεται και συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2024 για τη χρηματοδότηση σημαντικών υποδομών και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά συνολικά 400 εκατ. ευρώ.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε:

«Πιο αναλυτικά, κατά 100 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 2024 ως προς το εθνικό σκέλος και κατά 300 εκατ. ευρώ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος για την αποπληρωμή των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014 - 2020». Αναφέρθηκε επιπλέον σε διατάξεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σχέδιο νόμου για:

* την παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, ενίσχυση της καινοτομίας και ενδυνάμωση των νεοφυών επιχειρήσεων,

* την επέκταση των φορολογικών κινήτρων για την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και την θέσπιση νέων ορίων δαπανών που εκπίπτουν για την ανάπτυξη και την καινοτομία των επιχειρήσεων και των επενδυτών,

* τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού μοντέλου που διέπει την ΑΑΔΕ με στόχο να καταστεί ακόμα πιο αποτελεσματικό,

* τη θέσπιση αφορολόγητου για ποσά έως 300 ευρώ τον μήνα για τα φιλοδωρήματα και απαλλαγή -στο σύνολο τους- από ασφαλιστικές εισφορές,

* την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

