Boυλή: Παράταση έως τις 31/7 για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των κομμάτων

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων όλων των κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων για το έτος 2024, καθώς και η ανάρτηση αυτών στις ιστοσελίδες τους, για τα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, για τις 31/07/2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Πριν από λίγες εβδομάδες, στις 29 Μαΐου 2025, με ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου, είχε παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων για το έτος 2024 για τις 15/07/2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

