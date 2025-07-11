Boυλή: Παράταση έως τις 31/7 για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των κομμάτων

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων όλων των κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων για το έτος 2024, καθώς και η ανάρτηση αυτών στις ιστοσελίδες τους, για τα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, για τις 31/07/2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.
Πριν από λίγες εβδομάδες, στις 29 Μαΐου 2025, με ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου, είχε παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων για το έτος 2024 για τις 15/07/2025.
