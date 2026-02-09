Ανακοίνωσε τα πρώτα 44 ονόματα της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ η Χαριλάου Τρικούπη το πρωί της Δευτέαρς (9/2).
Δείτε όλα τα ονόματα
- Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας
- Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου
- Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
- Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
- Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής
- Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός
- Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ
- Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής
- Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός
- Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος
- Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ
- Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος - Αριστερή πρωτοβουλία
- Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός
- Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός
- Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός
- Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
- Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης
- Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ
- Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός
- Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός
- Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός
- Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός
- Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος
- Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός
- Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός
- Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ
- Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής
- Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός
- Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης
- Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς
- Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής
- Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος
- Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς
- Τάτσης Άγης, Δικηγόρος
- Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής
- Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός
- Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός
- Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός
- Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
Επιπλέον, στην Επιτροπή συμμετέχουν τα ακόλουθα κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο:
- Σκανδαλίδης Κώστας
- Κωνσταντόπουλος Δημήτρης - υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης
- Αργύρης Βαγγέλης - πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές
- Μαργαρίτης Θόδωρος - Ανανεωτική αριστερά
- Γεωργάτος Γεράσιμος - Ανανεωτική αριστερά
- Πόντας Απόστολος - Πρόεδρος ΕΔΕΜ
- Εδιάρογλου Ρούλης - Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)
- Χλωμούδης Κώστας - Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)
- Κατσικάρης Δημήτρης - Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
- Δανιηλίδης Σίμος - Τοπική αυτοδιοίκηση
- Τσούμας Γιώργος - Νεολαία
- Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις
- Καββαθάς Γιώργος - Επιμελητήρια - Επιχειρήσεις
- Μότσιος Γιώργος - Συνδικαλιστικός χώρος
Πηγή: skai.gr
