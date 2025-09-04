Τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου, καθώς και την αναφορά του Κύπριου ΥΠΟΙΚ Μάκη Κεραυνού περί μη βιωσιμότητας του έργου, κλήθηκε να σχολιάσει ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9).

«Με βάση τις επίσημες ενημερώσεις, οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, τη χρηματοδότησή του και το κόστος», ανέφερε αρχικά. «Έχει πει ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας, ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός δηλαδή του κόστους. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε».

«Από κει και πέρα, δεν έχουν τεθεί υπόψη οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο Κύπριος υπουργός», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης. «Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυπριακή πλευρά, επαναλαμβάνουμε πως το έργο είναι καίριας σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση»

«Είναι προφανές ότι με την Κύπρο μάς συνδέουν στενότατοι δεσμοί και υποστηρίζουμε τις μεγάλες κυπριακές θέσεις για τα εθνικά. Από κει και πέρα, υπάρχουν ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει τις σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου, διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των Ελλήνων φορολογούμενων. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης».

Ερωτηθείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έρευνα που διενεργεί επί του έργου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία - οποιαδήποτε όχληση έστω - της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI - αυτή είναι η ενημέρωση που έχω».

Πηγή: skai.gr

