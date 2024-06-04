Το Ολυμπιακό Προπονητήριο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στο οποίο υλοποιούνται έργα αναβάθμισης, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων άνω των 62 εκατομμυρίων ευρώ που γίνονται στο ΟΑΚΑ, επισκέφτηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΟΑΚΑ ,Κωνσταντίνο Χαλιορή, για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης.

Παράλληλα είχε την ευκαιρία να «προπονηθεί» και να συνομιλήσει με αθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και με τους προπονητές τους.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνολική προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση όλων των αθλητικών υποδομών, 20 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς του 2004. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους πρωταθλητές μας να εκφράζουν ικανοποίηση για τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ακούμε πάντα τις υποδείξεις των πρωταθλητών μας σχετικά με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΟΑΚΑ είναι βασικά ένας χώρος μαζικής άθλησης. Θέλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Μου λέγατε 18.000 με 20.000 την ημέρα. Όταν, με το καλό, μπορέσουμε να επισκευάσουμε και τα ανοιχτά γήπεδα και διαμορφώσουμε και τον όλο χώρο πιστεύω ότι η επισκεψιμότητα αυτή θα ανέβει κι άλλο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Και θα κάνουμε πράξη αυτό που ήταν το αρχικό όραμα, το οποίο δυστυχώς κάπου χάθηκε τα χρόνια της κρίσης: το ΟΑΚΑ να είναι πραγματικά το σημείο αναφοράς και ο τόπος συνάντησης του πρωταθλητισμού με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και βέβαια, και οι κινήσεις οι υπόλοιπες που έχουν γίνει, η παραχώρηση του κλειστού στον Παναθηναϊκό, οι επενδύσεις που γίνονται στα γήπεδα τένις -καθώς τα σπορ ρακέτας τώρα γνωρίζουν μεγάλη άνθηση-, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο κολυμβητήριο, πολύ σημαντικές, και βέβαια, οι υπόλοιπες επενδύσεις οι οποίες θα δρομολογηθούν, νομίζω ότι θα μετατρέψουν το ΟΑΚΑ σε αυτό το οποίο πάντα όλοι μας - και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό ως αθλητής- ονειρευόμασταν. Οπότε συγχαρητήρια».

Στο ΟΑΚΑ έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε φάση υλοποίησης έργα άνω των 62 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακατασκευή του Ολυμπιακού Προπονητηρίου με βάση τις προδιαγραφές Ολυμπιακών αθλημάτων, η ενεργειακή αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, στοχευμένες αποκαταστάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η κατασκευή Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου και τοίχων αναρρίχησης με συνοδευτικές υποδομές, η αντικατάσταση των ταρτάν στο κεντρικό στάδιο, στα βοηθητικά γήπεδα και στο κλειστό Ολυμπιακό Προπονητήριο, καθώς και η αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται η κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και η εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του ΟΑΚΑ, με στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ολυμπιακού συγκροτήματος ώστε να λειτουργεί βιώσιμα και να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο αστικό προορισμό αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

