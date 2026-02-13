«Με σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκο, που έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Ήταν ένας μαχητικός και ευρυμαθής δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και συνδικαλιστής της «παλιάς φρουράς».

«Υπερασπίστηκε τις απόψεις του με παρρησία, αλλά και ευπρέπεια, τόσο στα έντυπα που εργάστηκε, όσο και στις δύο θητείες του ως πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Η Αριστερά είναι από σήμερα φτωχότερη», αναφέρει σε μήνυμά του για την απώλεια του Αριστείδη Μανωλάκου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναφέρει ακόμη: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον σύντροφο Αριστείδη Μανωλάκο, δημοσιογράφο με σπουδαία διαδρομή, πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και άνθρωπο με καθοριστική δράση στον αντιδικτατορικό αγώνα που σημάδεψε την Ελληνική ιστορία.

Υπερασπίστηκε με σθένος και βαρύ προσωπικό κόστος τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δικαιώματα των συναδέλφων του και την αξία της δημοσιογραφίας.

Η δράση του ήταν βαθιά συνδεδεμένη με τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και προοδευτική αλλαγή.

Για όλους εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η μνήμη του αποτελεί παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχειας.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος θα αποτελεί φωτεινό φάρο για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

