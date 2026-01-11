Διάλογος στο Μαξίμου με τα τρακτέρ στους δρόμους

Κρίσιμη ημέρα για το μέλλον των αγροτών και των κινητοποιήσεών τους θα είναι η Τρίτη 13 Ιανουαρίου, καθώς η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε χθες να πει «ναι» στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση του Σαββάτου στη Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε επίσης να μην υπάρξει συλλαλητήριο στην Αθήνα, αλλά και να συνεχιστούν κανονικά οι κινητοποιήσεις.

Έτσι, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις στα μπλόκα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Η Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισε επιπλέον πως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθούν δύο επιτροπές: Μία με 25 μέλη για τα ζητήματα των αγροτών και μία με 10 μέλη για τα ζητήματα των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων.

Το σκεπτικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είναι να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς, όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Ως προς την πρόταση για τις δύο επιτροπές αναμένουν την απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η κατάσταση στα μπλόκα

Οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας αποφάσισαν από χθες, Σάββατο, να αφήσουν ανοικτές τις παρακαμπτήριους, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό.

Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες του δρόμου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, το μπλόκο του Κάστρου ήταν ένα από τα δύο μπλόκα που τάχθηκαν κατά του διαλόγου με τον πρωθυπουργό. Το άλλο ήταν το μπλόκο των αγροτών της Μεσσηνίας.

Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από τρεις λωρίδες στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε Νίκαια και Θήβα, τα μπλόκα παραμένουν.

Το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα δεν προτίθενται να συναντήσουν τον πρωθυπουργό μαζί με τους συναδέλφους τους από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

