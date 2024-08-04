Λογαριασμός
Στέφανος Κασσελάκης: Ο άρχοντας των δακτυλιδιών Λευτέρης Πετρούνιας τα κατάφερε

«Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Στέφανος Κασσελάκης

«Ο άρχοντας των δακτυλιδιών Λευτέρης Πετρούνιας τα κατάφερε! Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στο Χ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Λευτέρη Πετρούνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. «Συγχαρητήρια Λευτέρη! Σε ευχαριστούμε. Θρύλος!», αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Λευτέρης Πετρούνιας ΣΥΡΙΖΑ
