«Ο άρχοντας των δακτυλιδιών Λευτέρης Πετρούνιας τα κατάφερε! Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στο Χ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από τον Λευτέρη Πετρούνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. «Συγχαρητήρια Λευτέρη! Σε ευχαριστούμε. Θρύλος!», αναφέρει.

Ο άρχοντας των δακτυλιδιών Λευτέρης Πετρούνιας τα κατάφερε!

Έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Συγχαρητήρια Λευτέρη! Σε ευχαριστούμε 🇬🇷

Θρύλος! pic.twitter.com/0HE4YvtOqm August 4, 2024

Πηγή: skai.gr

