Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/5), όπου μίλησε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των οδηγών ταξί και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών στον ΣΚΑΪ 100.3 ότι «δεν συνομιλεί μαζί του», ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για «άλλες εποχές» εκ μέρους του κ. Κυρανάκη.

«Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Εδώ μιλάμε για πολιτικό που ουσιαστικά με την απειρία του και το κόμπλεξ του κάνει ζημιά στην κυβέρνηση. Του απαντάω μια και καλή: εγώ 40 χρόνια δεν έχω χιμήξει σε κανέναν, ακόμη και στον Ραγκούση που είχαμε τρομερό πόλεμο. Διαφωνούσαμε και βγαίναμε στον δρόμο. Ο κ. Κυρανάκης δεν θέλει να συζητάει με ανθρώπους που δεν είναι του περιβάλλοντος και κομματικά στελέχη. Για αυτό και θέλει να στοχοποιήσει εμένα, επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει. Γιατί εγώ δεν κάνω παραχωρήσεις σε κανέναν πολιτικό τόσα χρόνια εις βάρος του κλάδου μου».

«Ήρθα εγώ και συμφώνησα με την κυβέρνηση, στοχεύοντας στην επιβίωση του κλάδου. Θέλω να μου πει ο πρωθυπουργός της χώρας ποιον νόμο στηρίζει, αυτόν που έφτιαξε ο κ. Οικονόμου και πέρασε από του Μαξίμου ή αυτό που θέλει να τα αλλάξει όλα ο κ. Κυρανάκης», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

