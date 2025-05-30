Λογαριασμός
Δένδιας: Στις 30 Μαΐου 1941, ο Μ. Γλέζος και ο Λ. Σάντας κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη

«Η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Εθνικής Άμυνας - Δείτε την ανάρτηση

Νίκος Δένδιας

«Στις 30 Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος – τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά – και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη». Αυτό αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Ελλάδα» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

