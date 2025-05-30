«Στις 30 Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος – τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά – και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη». Αυτό αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Ελλάδα» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.
Στις 30 Μαΐου 1941, ο Μανώλης Γλέζος - τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά - και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Η πρώτη αντιστασιακή πράξη στην κατεχόμενη Ελλάδα. pic.twitter.com/pGUUPpRz5l— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 30, 2025
