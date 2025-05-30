«Πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία από τον περασμένο Οκτώβριο επιχειρεί να εντάξει τα ιδιαίτερα ζητήματα της κάθε περιοχής σε μία ενιαία κεντρική κατεύθυνση ώστε αυτά στη συνέχεια να αποτυπωθούν σε πολλά και διαφορετικά πεδία, με έργα, με διαδικασίες, με τοπικές πρωτοβουλίες όλα όμως εντεταγμένα σε μία κεντρική και συμφωνημένη εθνική στόχευση», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με τους 13 περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία μετείχαν και υπουργοί των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται θεμάτων που συζητήθηκαν.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ο καλύτερος συντονισμός κυβέρνησης-περιφερειών.

«Νομίζω ότι αυτή η ομαδική δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα πιο συστηματική. Να ενταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Να υπερβαίνουμε τις όποιες αστοχίες όπου εντοπίζονται αλλά και εμπλουτίζοντας τις δράσεις με νέα στοιχεία που γεννούν οι ανάγκες. Το πρόβλημα, για παράδειγμα, της επέκτασης των οικισμών για το οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα φέρει μία λύση νόμιμη, σταθερή αλλά κυρίως λογική».

Δεν θέλησε να αναφερθεί σε όλα τα έργα που εξελίσσονται στην επικράτεια γιατί, όπως είπε, βασικός στόχος ήταν να μιλήσουν οι περιφερειάρχες μεταφέροντας τα ειδικά αιτήματα της περιφέρειας και επισημαίνοντας τις όποιες δυσλειτουργίες στον συντονισμό.

Υπογράμμισε την ανάγκη για ρεαλιστικές επιλογές που θα κάνουν πιο αποτελεσματικές τις δράσεις «πόσο μάλλον όταν επίκειται και η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ αλλά κυρίως η διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το διάστημα 2028-2034». Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Θέλουμε κι εμείς όπως κι εσείς την Ελλάδα των αυξημένων δυνατοτήτων. Με αξιοπιστία, αυτοπεποίθηση, την Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ο δρόμος γι αυτή την Ελλάδα που μας κάνει περήφανους περνάει μέσα και από τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που κι εσείς αγαπάτε. Μεταρρυθμίσεις έξω απ' το κουτί καμιά φορά για να απελευθερώσουμε δυνάμεις και να απελευθερωθούμε και απ' τα βαρίδια του παρελθόντος. Να τελειώσουμε με νοοτροπίες αδράνειας ή λαϊκισμού και να σπάσουμε στερεότυπα, να ανατρέψουμε μύθους», ανέφερε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της συνάντησης των περιφερειαρχών με τον πρωθυπουργό. «Γι αυτό είμαστε εδώ. Όχι για να γκρινιάξουμε όπως θέλει το στερεότυπο των αυτοδιοικητικών. Είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε στην κοινή προσπάθεια να πάει η Ελλάδα μπροστά», τόνισε.

