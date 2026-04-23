Τσίπρας από Δελφούς: Επιστρέφω τώρα γιατί έχω ευθύνη να επιστρέψει η σταθερότητα στη χώρα

«Δεν είμαι βέβαιος πως ζούμε σε μια κανονική χώρα. Αν ζούσαμε σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετά από όσα είπε σήμερα η κ. Κοβέσι -που μίλησε για διαφθορά, για έγκλημα, για απάτη, για κατάχρηση εξουσίας, για εμπορία επιρροής- και είχαμε έναν κανονικό Ευρωπαίο πρωθυπουργό που σεβόταν τους θεσμούς της φιλελευθέρης δημοκρατίας που έχουμε, τότε θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και να προκηρυχτούν εκλογές», ανέφερε αρχικά ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο 11ο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εξαπολύοντας πυρά στην κυβέρνηση.

Ερωτώμενος γιατί επιστρέφει τώρα στην πολιτική σκηνή απάντησε πως «βλέπω να πυκνώνουν να σύννεφα, να είμαστε μια χώρα που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά απ΄όσες μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν μπορώ να μένω στη βολική σιωπή, έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Γι΄αυτό επιστρέφω τώρα γιατί θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο».

Ο κ. Τσίπρας συνέχισε λέγοντας πως «γιγαντώνονται παντού οι ανισότητες και η αδικία, είναι ξανά πρόσφορο το έδαφος για την αντιπολιτική, τον εθνικιστικό λαϊκισμό και για το αυγό του φιδιού, την ακροδεξιά. Είναι ανάγκη να υπάρξει χώρος για τις προοδευτικές ιδέες και την Αριστερά, η οποία στην ιστορία δεν ήταν πάντα νικήτρια. Πολλές φορές υποχώρησε, πολλές φορές ηττήθηκε. Στις πιο δύσκολες και σκοτεινές στιγμές της Ιστορίας, ήταν πάντοτε το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ότι πιο θετικό υπήρξε στην ανθρωπότητα: η πρόοδος, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, ένα κράτος δικαίου και βεβαίως το διεθνές δίκαιο. Το οποίο σήμερα βάλλεται από παντού. Θεωρώ αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις να ανακάμψουν, η Αριστερά να ανακάμψει - μια κυβερνώσα όμως Αριστερά που δεν είναι μόνο για να διαμαρτύρεται. Και πιστεύω ότι το πιο αναγκαίο ίσως για να ανακάμψει είναι να μην ξεχνάει για ποιους υπάρχει».

Ακολούθως, αναφερόμενος στα οικονομικά ζητήματα της χώρας, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια «λογική επιδομάτων». «Κάτι δεν πάει καλά. Το 2016 -17-18 στα μνημόνια, τα επιδόματα αυτά ήταν αναγκαία. Σήμερα αυτή η κοινωνική πίεση μετά από σχεδόν 8 χρόνια εκτός μνημονίων και 10 χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και δεν μπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβλημα το να αφήνεις τον πληθωρισμό στο 4%, να παίρνεις τα χρήματα από τους Έλληνες με τον ΦΠΑ και κάθε φορά που πέφτεις στις δημοσκοπήσεις να δίνεις κάποια επιδόματα. Είναι φανερό ότι πρέπει να αλλάξουμε δομικά την ελληνική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο αν θέλουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί απέναντι στις κρίσεις και να έχουμε μια άλλη προοπτική».

«Πρέπει να φύγουμε από την οικονομία του real estate, της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού και να πάμε σε μια οικονομία που θα παράγει. Γιατί το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η παραγωγικότητα. Αφήσαμε το 2019, πέραν από ρυθμισμένο χρέος, έξοδο από τα μνημόνια κτλ, ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 2,19 δισ. ευρώ. Σήμερα είναι 15 δισ. ευρώ. Δηλαδή εξάγουμε 15 δισ. λιγότερα απ΄όσα εισάγουμε. Αυτό είναι το προφανές πρόβλημα που πρέπει να δούμε», είπε επίσης ο κ. Τσίπρας και ανέφερε πως «για να δημιουργηθεί μια τέτοια αλλαγή χρειάζεται άλλο κράτος, το οποίο δεν θα είναι ούτε πελατειακό, ούτε διεφθαρμένο, ούτε επιτελικό που θα στηρίζεται στη διαφθορά. Αλλά θα είναι ένα κράτος ισχυρό, αναπτυξιακό, συνεργατικό που θα στηρίζει τον πολίτη, την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Και χρειάζεται διότι η χώρα έχει ανάγκη ένα αναπτυξιακό σοκ».

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη ίδρυσης ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης «με στόχο να χρηματοδοτήσει παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Το σχέδιο που έχουμε εκπονήσει αφορά την αξιοποίηση των εθνικών πόρων δημόσιων επενδύσεων σε ετήσια βάση, για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική αυτό κάνει σήμερα η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα έχουμε μια ρηχή οικονομία, που στηρίζεται μονάχα στο real estate, τον τουρισμό και θα είναι μια οικονομία φτηνής ανάπτυξης και αρπαχτής».

«Για να έχουμε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον χρειάζεται να φύγουμε από τον βούρκο της διαφθοράς. Κανείς δεν εμπιστεύεται μια χώρα που είναι διεφθαρμένη και η σχέση της με την Ευρώπη σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χρειάζεται άλλο κράτος, ταχύτητα στη δικαιοσύνη, διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς. Και η είσοδος στην ψηφιακή εποχή μας δίνει πολλές δυνατότητες για να το πετύχουμε αυτό», είπε ακολούθως ο κ. Τσίπρας.

Για τη δήλωση που έκανε για τις τράπεζες σε συνέντευξή του, η οποία σχολιάστηκε έντονα, ο κ. Τσίπρας απάντησε πως «κάποιοι νομίζουν πως είμαστε στη χώρα των Λωτοφάγων, για να θυμηθώ και την Ιθάκη. Και δεν θυμόμαστε ότι η κρίση σε αυτή τη χώρα δεν ξεκίνησε στις 25 Γενάρη του 2015. Αλλά σαν σήμερα, 23 Απρίλη του 2010. Πέντε χρόνια πριν μπαίναμε στο ΔΝΤ, ήταν η περίφημη δήλωση στο Καστελόριζο. Και αυτά τα πέντε χρόνια είχαμε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δισ. ευρώ. Ήταν στα 240 και πήγαν στα 160 δισ. ευρώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στην κυβέρνηση, ήταν άλλες κυβερνήσεις, διαδοχικές, που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κανένα πρόγραμμα, δημιούργησαν τεράστια ανασφάλεια και έλλειμμα εμπιστοσύνης και φύγανε 80 δισ. ευρώ. Και αυτό που χαρακτήρισαν κάποιοι επικίνδυνο, είναι πως είπα ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε να φύγουν άλλα 30 δισ. Γιατί θα είχαμε λιγότερο κόστος στην ανακεφαλαιοποίηση, που κάναμε αργότερα. Οι τράπεζες όμως και σωθήκαν και ανακεφαλαιοποιήθηκαν άρα αυτό που είναι επισφαλές και επικίνδυνο δεν είναι να συζητάμε για αυτά που έγιναν 10 χρόνια πριν αλλά να δούμε τι είναι σήμερα επικίνδυνο. Οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, σήμερα βγάζουν κέρδη 4,7 δισ. ετησίως και οι 4 συστημικές. Δεν είναι κακό πράγμα να βγάζουν κέρδη αλλά ποιος είναι ο ρόλος τους στην πραγματική οικονομία; Χρηματοδοτούν καμία επιχείρηση; Ή μόνο όποιον μπορεί να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να πάρει δάνειο χρηματοδοτείται; Και πώς κερδίζουν; (...)».

«Πρέπει να υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση και δημόσια παρέμβαση για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να υπάρχουν ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ εις βάρος του καταναλωτή και η πίστη να μεταφερθεί στην παραγωγή και όχι μόνο στα κέρδη λίγων, όπως είναι σήμερα», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.