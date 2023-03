Εκλογές στις 21 Μαΐου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πολιτική 10:50, 28.03.2023 linkedin

Το αργότερο στις αρχές του Ιουλίου, αν χρειαστεί, η δεύτερη κάλπη - Ο πρωθυπουργός έχει ενημερώσει ήδη την Πρόεδρο της Δημοκρατίας - Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποιον ψηφίζουν για πρωθυπουργό, είπε ο κ.Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να δώσουν αυτοδυναμία στη ΝΔ