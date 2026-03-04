Ανδρουλάκης: Να μην ξεκινήσει καμία πολεμική επιχείρηση από αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα

Στο βήμα της Βουλής μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, με έμφαση και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι μια εξαιρετική μέρα για τη δημοκρατία λογω της τελεσίδικης απόφασης για τη Χρυσή Αυγή, μιλώντας για δικαίωση για όσους εξαρχης σταθηκαν απεναντι σε αυτη την ακροδεξια αντιφασιστικη οργάνωση.

Στη συνέχεια δήλωσε πως η πατρίδα και η ευρύτερη περιοχή μπαίνει σε μια περιπέτεια, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων, που μπορούν να φέρουν δυσάρεστες εξελίξεις. Ανέφερε ότι υπάρχει επικίνδυνη κλιμάκωση που φέρνει εύλογη ανησυχία, αποκαλώντας το καθεστώς του Ιράν «αυταρχικό».

Για την Τεχεράνη επίσης ανέφερε ότι συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο η «προληπτική» επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χωρίς σχετική απόφαση, συνιστά «ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι ο γενικευμένος πόλεμος δεν έχει ούτε νικητές ούτε ηττημένους, τόνισε πως αυτό πρέπει να το τονίσει στους υπουργούς του, οι οποίοι ακολουθούν τη γραμμή του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τόνισε παράλληλα ότι η χώρα πρέπει να έχει ξεκάθαρο αμυντικό ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση, να μην ξεκινήσει καμία πολεμική επιχείρηση από αεροπορικές βάσεις στην Ελλάδα, και ότι η παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού, και ιδιαίτερα του ελληνοκυπριακού ελληνισμού που βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη.

Παράλληλα, έθεσε και το ερώτημα για τη θέση της χώρας ως μέλος της Ευρώπης και του ΣΑ του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η ειρήνη θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Για τα ενεργειακά ζητήματα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί ισχυρές συνέπειες στην οικονομία, και έθεσε ως προτεραιότητα την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πρότυπο της Γερμανίας.

Για το κύριο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο «δεν είναι αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά συνταγματική επιταγή». Τόνισε ότι θεωρεί καθήκον να διευκολύνουμε του απόδημος και «αυτός που έρχεται στην Ελλάδα, να ψηφίζει χωρίς να ταλαιπωρείται».

Παράλληλα, τόνισε και τις άλλες απαιτήσεις της ομογένειας, οι οποίοι ζητούν μεταξύ άλλων ενίσχυση των κοινοτήτων τους και καλύτερη καταγραφή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θυμάται τους απόδημους «μόνο ως ένα εκλογικό σώμα και όχι ως ένα ζωντανό τμήμα του έθνους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε τα σοβαρά ζητήματα, αξιοπιστίας μητρώων, προστασίας προσωπικών δεδομένων και του τρόπου ταυτοποίησης, που έθεσαν οι φορείς αφήνοντας αιχμές πως η ΝΔ βαρύνεται με την υπόθεση διαρροής στοιχείων αποδήμων κι έτσι έχει ήδη κλονίσει την εμπιστοσύνη των ίδιων των εκλογέων.

«Τι επιδιώκετε; Μια "παγκόσμια Β΄Αθήνας"; Bουλευτές αποδήμων που θα μπορούν να εκλεγούν μόνο αν είναι διάσημοι ή οικονομικά πανίσχυροι; Αυτό δεν είναι διεύρυνση της δημοκρατίας. Είναι θεσμική επικύρωση της δύναμης του χρήματος και της μιντιακής ισχύος επί της Πολιτικής.

Μεγιστάνες που εξαγοράζουν μερίδιο στην πολιτική εξουσία, αντί η πολιτική εξουσία να βάζει όρια στη συγκέντρωση πλούτου και επιρροής. Αυτό συνιστά τη νούμερο ένα απειλή για τις φιλελεύθερες δημοκρατίες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ζήτησε εξηγήσεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία επικοινωνίας για προβολή της ψήφου στους αποδήμους.

Εξέφρασε επίσης ενστάσεις για την ισότητα της ψήφου, προειδοποιώντας πώς η ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση ενδέχεται να αμφισβητηθεί δικαστικά μετά τις εκλογές. «Παίζετε μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήμων και εις βάρος της ομαλής θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας. Δεν σας ενδιαφέρει να οικοδομήσετε συναινέσεις, παρά μόνο να γκρεμίσετε γέφυρες συνεννόησης ακόμα και σε ζητήματα που προσφέρονται για διακομματική αποδοχή. Τέτοιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις απαιτείται να συνοδεύονται από διαφάνεια και λογοδοσία και όχι να γίνονται αντικείμενο πελατειακών πρακτικών», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε και στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση Predator, ρωτώντας τον πρωθυπουργό αν «επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής», καθώς δεν σχολίασε την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού.

«Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι έτοιμο και κατατίθεται τώρα στον πρόεδρο της Βουλής και σας την αφήνω στα Πρακτικά για να την μελετήσετε. Έχετε λοιπόν μια ευκαιρία να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Να αποδείξετε ότι δεν είστε εσείς και ο κ. Δημητριάδης οι ενορχηστρωτές πίσω από την παράνομη παρακολούθηση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, του μισού υπουργικού συμβουλίου και των πολιτικών σας αντιπάλων», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.