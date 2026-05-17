Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες

«Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030», τόνισε στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Από τα 16 συνέδρια της ΝΔ, τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίον η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε τον λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μία μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας», ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο όραμά του για την Ελλάδα του 2030. «Μία Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μία Ευρώπη, μία Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα και ισχυρή διπλωματία. Που θα μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά και μία Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εκσυγχρονιστεί, με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται», ανέφερε ενώ τόνισε πως στόχος είναι «να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν», ανέφερε.

Όπως συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. «Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας, αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μία ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα, η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή τροχιά της Ελλάδας, στα έργα σε όλη τη χώρα καθώς και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στη συνέχεια άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση λέγοντας πως «σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσοις όροις. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια», ενώ έστειλε το μήνυμα πως «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Το παρελθόν δείχνει πάντα ότι όταν η ΝΔ ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα».

«Έχουμε χρέος ως παράταξη να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στα 950 ευρώ ο κατώτατος το 2027»

Για τον κατώτατο μισθό συνέχισε λέγοντας πως «ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027», ενώ παραδέχτηκε πως ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. «Το ενισχυμένο εισόδημα, η διαρκής μείωση των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών ή μειώσεις φόρων, είναι το οριστικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Και το οποίο θα εξακολουθεί να αυξάνεται σταθερά ακόμα και όταν οι πρόσφατες ανατιμήσεις αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Πιστέψτε με, όποια άλλη συνταγή που ακολούθησαν άλλα κράτη απέτυχε παταγωδώς», σημείωσε.

«Εκλογές το 2027»

Επίσης, ξεκαθάρισε πως «οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Από τώρα μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης.. Όμως, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο, χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε λέγοντας πως: «Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη νεοελληνική ιστορία. Nα κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Έχω εμπιστοσύνη, όμως, όχι μόνο στη δυνατότητα της παράταξής μας. Έχω τελικά εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και στο ότι μπορούν να διακρίνουν την ουσία από την τοξικότητα, το αποτέλεσμα από τις ψεύτικες υποσχέσεις. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία από τώρα μέχρι τις εκλογές να συνδιαμορφώσουμε τον οδικό χάρτη της ατζέντας μας. Για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, αλλά και πιο ανθρώπινη».

«Όχι στο χάος του 2015 - Όχι στα ξύλινα συνθήματα του 1981»

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως: «Όποιος παρακολούθησε τις εργασίες του συνεδρίου, βλέπει ότι την ώρα που εμείς προσπαθούμε, μαζί με την κοινωνία, να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσει προς το παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Κι όμως, ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να γινόμαστε εμείς μέρος της τοξικότητας και του πληθωρισμού των υποσχέσεων. Εμάς δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι. Όσον αφορά αυτούς που μονίμως φαντάζονται μια πατρίδα αδύναμη από ό,τι είναι πραγματικά ας τους θυμίσουμε τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες», πρόσθεσε.

«Η σημαία της νίκης θα έχει πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Το 16ο συνέδριο απέδειξε την πολιτική ισχύ αυτών των ιδεών, της πατριωτικής, λαϊκής, φιλελεύθερης δύναμης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 52 χρόνια. Γιατί ξανά ΝΔ; Γιατί έχουμε σταθερή πυξίδα, γιατί έχουμε σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», δεν διαλέγουμε αντίπαλο, δικοί μας εχθροί τα προβλήματα. Δεν είναι κομματικός σκοπός η νίκη της ΝΔ, είναι εθνική ανάγκη. Ώστε να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω και δεν θα βιώσει ο τόπος καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι τον Ιούλιο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και πρόσθεσε: «Ας αποφασίσει καθένας ποιος ξέρει και μπορεί να διαπραγματευθεί τα εθνικά συμφέροντα».

«Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημμα των επομένων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Φάμελλος ή Κωνσταντοπούλου. Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή έθεσα ένα ερώτημα. Αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα συνεννοηθεί; Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες. Είναι χρέος μου να καταθέσω δημόσια αυτή τη θέση. Δεν είναι δουλειά μου να ωραιοποιώ καταστάσεις. Διαφορετικά δεν θα διέφερα από τους θυμωμένους αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Και τώρα δράση. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο η θέση όλων είναι έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρετε εκεί τη φωτιά αυτού του συνεδρίου. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.