Απορρίπτει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών «τις αβάσιμες εκτιμήσεις», όπως χαρακτηρίζει τις αναφορές στην έκθεση για την Τουρκία που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κάνει λόγο για «διαστρεβλωμένους, προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας» και κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δίνει βήμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Η έκθεση 2023-2024 για την Τουρκία, η οποία υιοθετήθηκε σήμερα (7 Μαΐου) από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), περιέχει διαστρεβλωμένους, προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας.

Απορρίπτουμε τις αβάσιμες εκτιμήσεις ενός θεσμού που παρέχει έδαφος προπαγάνδας σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε ομάδες που έχουν αναγάγει σε λόγο ύπαρξης (raison d'être) τα αντιτουρκικά αισθήματα, σχετικά με την πολιτική δυναμική στη χώρα μας, την εξωτερική μας πολιτική και την επίσκεψη του προέδρου μας στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου".

Κατά την επόμενη περίοδο, αναμένουμε από το ΕΚ να ανταποκριθεί στις ευθύνες του για να διασφαλίσει ότι οι σχέσεις μας με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενταξιακής μας διαδικασίας, θα συνεχιστούν στη βάση του αμοιβαίου οφέλους».

Πηγή: skai.gr

