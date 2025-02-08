Πηγές από την κυβέρνηση δίνοντας απάντηση σε δημοσιεύματα που κάνουν αναφορά σε επιστροφές προσφύγων και μεταναστών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, σύμφωνα πληροφορίες αναφέρουν τα εξής:

«Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα ουσιαστικά αναπαράγουν δημοσίευμα του γερμανικού Τύπου και του Der Spiegel, στο οποίο γίνεται λόγος για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από τις αρχές Ιανουαρίου στη Γερμανία, σύμφωνα με το οποίο επαναπροωθούνται πρόσφυγες που πήραν άσυλο στην Ελλάδα και υπέβαλαν εκ νέου αίτημα ασύλου στη Γερμανία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά τη λειτουργία του προγράμματος εδώ και μήνες, μόλις 9 (!) πρόσφυγες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Και το ακόμα πιο σημαντικό: μέχρι στιγμής, ούτε ένας δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα.

Για την αποφυγή παρερμηνειών επισημαίνονται τα εξής:

1. Το πρόγραμμα αφορά συγκεκριμένη ομάδα προσφύγων

Απευθύνεται αποκλειστικά σε ήδη αναγνωρισμένους πρόσφυγες που έλαβαν άσυλο και ταξιδιωτικά έγγραφα στην Ελλάδα και μετέβησαν στη Γερμανία τα τελευταία δύο έτη. Συνεπώς, ΔΕΝ αναφέρεται γενικά και αόριστα στις χιλιάδες των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στη Γερμανία ως αναγνωρισμένοι από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και ειδικά μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015.

2. Η συμμετοχή είναι εθελοντική

Το πρόγραμμα βασίζεται στη συναίνεση των προσφύγων και δεν επιβάλλεται από τη γερμανική κυβέρνηση. Πρόκειται για ενταξιακή πρωτοβουλία διασυνδεδεμένη με την κάλυψη τω ν κενών στην αγορά εργασίας και δεν συνιστά «αναγκαστική επιστροφή», όπως αναφέρεται σε ορισμένα δημοσιεύματα.

3. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά περιορισμένη

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, μόλις εννέαάτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για επιστροφή. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς τα κοινωνικά προνόμια που παρέχει η Γερμανία στους πρόσφυγες είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά της Ελλάδας (εγγυημένο εισόδημα, στέγαση, εργασία, υποχρεωτική εκμάθηση γλώσσας).

4. Οι επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν αποτελούν νέα πρακτική

Οι επιστροφές προσφύγων και μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν έπαψαν ποτέ να συμβαίνουν, καθώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που το επιτρέπει. Είτε με τη μορφή επιστροφών αναγνωρισμένων προσφύγων που εξάντλησαν το 90ήμερο της νόμιμης παραμονής τους στο γερμανικό έδαφος είτε μέσω της επιστροφής αιτούντων άσυλο που παράνομα μετέβησαν στη Γερμανία, βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».Η Ελλάδα είναι συνεπής στις διεθνείς υποχρεώσεις της. Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές, λόγω διοικητικής αδυναμίας εύρεσης των παραπάνω μεταναστών, αλλά και εξαιτίας της νομολογίας των γερμανικών δικαστηρίων, έχουν καταφέρει τα τελευταία δέκα χρόνια να μας επιστρέψουν μόλις 189 άτομα!».

