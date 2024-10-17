Ουκρανία: Ο «πεντάλογος της νίκης» του Ζελένσκι

Μετά από εβδομάδες αναμονής ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε την Τετάρτη στο κοινοβούλιο της χώρας του το αποκαλούμενο «Σχέδιο Νίκης» απέναντι στη Ρωσία, για το οποίο έχει ενημερώσει τους ηγέτες ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας και Ιταλίας. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας το σχέδιο αποτελείται από πέντε σημεία και τρία μυστικά παραρτήματα. «Το σημείο ένα είναι γεωπολιτικό. Τα σημεία δύο και τρία είναι στρατιωτικά. Το σημείο τέσσερα είναι οικονομικό. Το σημείο πέντε του σχεδίου νίκης είναι η ασφάλεια. Τα σημεία είναι χρονικά προσδιορισμένα. Τα τέσσερα πρώτα είναι για τη διάρκεια του πολέμου για τον τερματισμό του. Το πέμπτο σημείο αφορά το διάστημα μετά τον πόλεμο για να εγγυηθεί η ασφάλεια. Το πρώτο σημείο είναι μια πρόσκληση στο ΝΑΤΟ, τώρα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ

Ουσιαστικά το σχέδιο επικεντρώνεται κυρίως σε στρατιωτικές δράσεις και ζητά ενεργότερη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια. Ρητά μιλάει για μεταφορά του πεδίου των μαχών στην ρωσική επικράτεια. «Έτσι οι Ρώσοι θα νιώσουν πραγματικά τι σημαίνει πόλεμος και παρά τη ρωσική προπαγάνδα να αρχίσουν να στρέφουν το μίσος τους προς το Κρεμλίνο. Δεν είμαστε αφελείς. Η Ουκρανία δεν πιστεύει ότι οι περισσότεροι Ρώσοι θα συνειδητοποιήσουν το βάθος της ηθικής παρακμής της Ρωσίας. Αλλά πρέπει να νιώσουν την πτώση του ρωσικού στρατού. Και αυτό θα είναι μια ήττα για την ιδεολογία του πολέμου τους» υποστηρίζει ο Ζελένσκι.

Θέλουν και τη Ρωσία στο τραπέζι οι δυτικοί

Την ίδια στιγμή πάντως σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες γίνεται ανοιχτά λόγος για μια διαπραγμάτευση και με τη Ρωσία στο τραπέζι, αλλά χωρίς αυτό να γίνει σε βάρος του Κιέβου, όπως διευκρίνισε την Τετάρτη στο Βερολίνο ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς, ο οποίος υποδέχεται απόψε τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά και ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, διεμήνυσε ότι παρά την στήριξη προς το Κίεβο, το σχέδιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό στο σύνολό του.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάντως δεν δείχνει τέτοια διάθεση και παρουσιάζει την πολεμική εμπειρία των συμπατριωτών του ως ένα κεφάλαιο για τη Δύση, προτείνοντας μάλιστα και κάτι αν μη τι άλλο πρωτότυπο για την επόμενη μέρα.



«Εάν οι εταίροι συμφωνήσουν, οραματιζόμαστε την αντικατάσταση ορισμένων στρατιωτικών τμημάτων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη με ουκρανικές μονάδες. Μετά τον πόλεμο». Είναι άγνωστο αν αυτή η προθυμία θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τις ίδιες τις ΗΠΑ.

«Εφήμερες ιδέες» λέει η Μόσχα

Από τη Μόσχα πάντως η απάντηση ήρθε από τον Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπο του Κρεμλίνου και ήταν κατηγορηματική σε σχέση με το σχέδιο που χαρακτήρισε εφήμερο και ανίκανο να φέρει την ειρήνη.



«Θα μπορούσε όμως να υπάρξει ένα άλλο σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε πράγματι να είναι ένα ειρηνευτικό σχέδιο, εάν το καθεστώς του Κιέβου συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική που ασκεί δεν έχει καμία προοπτική. Αν κατανοήσει τους λόγους που οδήγησαν στη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».



Το σίγουρο είναι ότι έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο κινητικότητας για το ουκρανικό. Ίσως αύριο μετά τις συνομιλίες Μπάιντεν-Σολτς, το τοπίο να αρχίσει να ξεκαθαρίζει κάπως.

